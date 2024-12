Autodespacho en las estaciones de servicio: los trabajadores preocupados y los empresarios, sin novedades

Para Menéndez, esta medida generó pánico en el sector, pese a no tener conocimiento sobre los plazos de implementación como su forma. En torno a ello, asegura que aplicarlo no será sencillo, ya que hay que cambiar los surtidores, debido a que el autodespacho forma parte de otro sistema a los que existen actualmente. “Debe haber un cambio profundo y no será de la noche en la mañana”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, Miguel Caruso, comentó a este medio que está todo muy verde en torno al anuncio. “Estamos hablando con la gente del ministerio para ver cómo se va a implementar eso. Vamos a esperar definiciones”, precisó, sin ahondar en detalles.

La modalidad de autoservicio existe en otros países y actualmente está vigente en el país en Rosario y en una estación de servicio en Luján de Cuyo, Mendoza, según explicó Menéndez. Si bien el autodespacho no representa un riesgo para el consumidor, debe haber información previamente sobre la manipulación del surtidor en particular como el sistema en general. Al respecto el secretario general de SUOES afirma: “Hay que saberlo usar, que el tanque no se ahogue. Todo tiene que ver con conocimiento y la gente en este momento no está preparada. Esto no quiere decir que sea imposible su implementación”.

Si bien el funcionario libertario señaló en el Club del Petróleo que el decreto ya está escrito, no hay detalles por estas horas sobre cuándo se publicará como su periodo de implementación.