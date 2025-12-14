domingo 14 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Repercusiones

Ataque en Australia: Milei repudió el hecho y expresó su solidaridad con la comunidad judía

El Presidente utilizó sus redes sociales para manifestar su solidaridad tras el ataque que dejó once muertos y 29 heridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei se manifestó públicamente este domingo luego del ataque ocurrido en Australia, cerca de un evento de celebración de Janucá, que dejó un saldo de al menos once personas fallecidas y 29 heridas. El mandatario utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a la comunidad judía y repudiar el hecho.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, pocas horas después de que trascendiera la magnitud del ataque. En su publicación, Milei hizo hincapié en el simbolismo de la festividad judía y en el contexto en el que se produjo el hecho violento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2000185254531731790?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000185254531731790%7Ctwgr%5Eb1c710df5328a4c6936778e9a8dcf4c9a5c12bcb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-40935702292877899394.ampproject.net%2F2510081644000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false

“Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad”, escribió el Presidente, en una referencia directa al significado histórico y espiritual de la celebración.

Además, el jefe de Estado acompañó su mensaje con una cita de contenido religioso para reforzar el gesto de acompañamiento: “Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo’. ¡Ánimo!”, agregó.

El ataque se produjo en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Sídney, a pocos metros de un evento organizado por la comunidad judía para conmemorar Janucá, una de las festividades más importantes de su calendario religioso.

Las autoridades locales confirmaron que el tiroteo dejó once muertos y 29 heridos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho. La manifestación del presidente argentino se sumó a las expresiones de repudio y solidaridad que distintos líderes y referentes internacionales difundieron tras conocerse el ataque ocurrido en territorio australiano.

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Damián y Merlín, padre e hijo cordobeses, viajaron a dedo a Santiago del Estero y Racing los sorprendió con entradas para la final
Historia

Damián y Merlín, padre e hijo cordobeses, viajaron a dedo a Santiago del Estero y Racing los sorprendió con entradas para la final

Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Tras el calorón, alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados

Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo
Calle Galíndez

Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo

Te Puede Interesar

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto
Un genio

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto

Por Antonella Letizia
El grito de campeón del sanjuanino Fabricio Pérez con Estudiantes
En redes

El grito de campeón del sanjuanino Fabricio Pérez con Estudiantes

Eduardo Cabello y otros miembros de la conducción de la CGT de San Juan.
Gremialismo

Se acerca el 2026 en la CGT de San Juan: ¿habrá renovación?

Docentes sanjuaninas emocionaron a todo un pueblo tras anunciar el cuerpo de bandera casa por casa
Valle Fértil

Docentes sanjuaninas emocionaron a todo un pueblo tras anunciar el cuerpo de bandera casa por casa

Melodía Leiva compartirá escenario con sus alumnos de canto en el Lawn Tennis. video
Agendando

Melodías maestras se apoderan del Lawn Tenis