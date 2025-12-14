Ataque en Australia: Milei repudió el hecho y expresó su solidaridad con la comunidad judía

El presidente Javier Milei se manifestó públicamente este domingo luego del ataque ocurrido en Australia , cerca de un evento de celebración de Janucá , que dejó un saldo de al menos once personas fallecidas y 29 heridas . El mandatario utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a la comunidad judía y repudiar el hecho.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X , pocas horas después de que trascendiera la magnitud del ataque. En su publicación, Milei hizo hincapié en el simbolismo de la festividad judía y en el contexto en el que se produjo el hecho violento.

Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así "porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO".

ÁNIMO! https://t.co/T0BbCqXMw4 — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

“Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad”, escribió el Presidente, en una referencia directa al significado histórico y espiritual de la celebración.

Además, el jefe de Estado acompañó su mensaje con una cita de contenido religioso para reforzar el gesto de acompañamiento: “Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo’. ¡Ánimo!”, agregó.

El ataque se produjo en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Sídney, a pocos metros de un evento organizado por la comunidad judía para conmemorar Janucá, una de las festividades más importantes de su calendario religioso.

Las autoridades locales confirmaron que el tiroteo dejó once muertos y 29 heridos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho. La manifestación del presidente argentino se sumó a las expresiones de repudio y solidaridad que distintos líderes y referentes internacionales difundieron tras conocerse el ataque ocurrido en territorio australiano.