Aseguran que los medicamentos en San Juan suben todas las semanas

El salto lo pegaron a partir de marzo, cuando finalizó el acuerdo de precios entre la industria farmacéutica y el gobierno. El encarecimiento de los remedios combinado con la caída abrupta del poder adquisitivo de la población –principalmente en los sectores más vulnerables como son los jubilados- esta llevando a que los pacientes crónicos tomen día por medio sus drogas para patologías crónicas, según cuentan en las mismas farmacias.

Un informe del Colegio de Farmacéuticos de la provincia indica que entre el 1 y el 31 de mayo, el promedio de aumento del precio de casi 17.500 productos activos trepó 8,67%. Pero los productos que se venden bajo receta aumentaron 8,26%, mientras que los productos de venta libre aumentaron 9,99%.

precios remedios.jpg

En las farmacias esperan que sigan aumentando si no hay alguna regulación nacional que contenga los precios. “Al menos dos veces al mes hay subas generalizadas” dijo Carlos Otto, desde la Asociación Propietarios de Farmacias. Estimó que el aumento promedio del año registrado en la provincia es del 68 al 72%.

"Obviamente que el consumo ha descendido porque a la gente no le alcanza para comprar el remedio", dijo la propietaria de una farmacia de Capìtal que prefirió no revelar su nombre. "Una tira de Tafirol ya cuesta $500, y muchos vienen y me piden que les venta la mitad", contó. Agregó que peor es la situación con los remedios recetados. Por ejemplo el costo de un paf para asmáticos está entre 18 y 20 mil pesos y si el paciente se hacen solo dos disparos diarios no alcanza para el mes. Las drogas hipoglucemiantes, para la diabetes tipo 2, arrancan desde los $8.000 a los $28.000, lo mismo que las del colesterol.

Un problema grave tienen los pacientes que requieren de insulina: es que por ley nacional deben ser suministradas gratuitamente por las obras sociales, pero en las farmacias aseguraron que no lo están haciendo en tiempo y forma. Cuando el paciente ya no puede esperar, debe comprarla a un valor que ronda los $50.000.