Amor igualitario: en 12 años se casaron 128 parejas sanjuaninas

Según las estadísticas, los números siempre se mantuvieron en la misma tendencia, salvo durante el 2021 donde se registró el pico de matrimonios igualitarios. Fueron 24 las parejas que dieron el "sí". Desde el organismo estiman que esto se debe a las restricciones que había provocado la pandemia, donde los matrimonios estuvieron suspendidos durante el 2020, salvo en aquellos casos donde existía peligro de muerte.

Con relación a las uniones convivenciales, López detalló que por lo general siempre se mantienen un 50% por debajo de los tramites por matrimonio. “Actualmente estamos teniendo consultas tanto por matrimonios como por uniones convivenciales igualitarias, es permanente”, resaltó la funcionaria.

Un dato no menor es que hasta el momento no hay registrado en la provincia matrimonios igualitarios con personas que sean no binarias. “Entendemos que esto es porque es nueva la posibilidad de elegir esa opción de género, pero no descartamos que suceda y tengamos en algún momento matrimonios igualitarios con personas no binarias”, comentó la funcionaria. Además, en lo que va del año se han registrado 8 matrimonios igualitarios, 5 de parejas cuyo género es masculino y 3 de parejas con género femenino.

Doce años de amor igualitario: los datos

2011: 18

2012: 6

2013: 8

2014: 5

2015: 5

2016: 8

2017: 13

2018: 9

2019: 18

2020: 6 (restricciones por Covid*19. Los matrimonios estuvieron suspendidos varios meses- salvo los casos en peligro de muerte)

2021: 24

2022: 8 (dato registrado hasta el 15 de julio)