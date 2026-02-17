martes 17 de febrero 2026

Consejos

El secreto para despertarte con la boca fresca y sin sequedad

Levantarse con la lengua pastosa, los labios agrietados y el aliento fuerte es común, pero se puede evitar con simples cambios en tu rutina nocturna.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Muchos se levantan con la boca seca, sensación de lengua pegajosa, mal aliento, dolor de garganta y labios cortados, aunque sus glándulas salivales funcionen perfectamente. La doctora estadounidense Dimple Jangda, especialista en salud intestinal, explica que la sequedad bucal no es grave, pero puede dificultar hablar, masticar o tragar, y a menudo altera el sentido del gusto.

El calor nocturno y la deshidratación también juegan un papel importante: altas temperaturas hacen que tu boca y tu piel amanezcan resecas. Para contrarrestarlo, la experta recomienda bajar el termostato, hidratarse antes y durante el desayuno con agua, infusiones, leche o bebidas vegetales, e incluir alimentos con alto contenido de agua, como frutas. Además, usar un humidificador en la habitación puede prevenir que el problema vuelva a ocurrir.

El alcohol y el tabaco, enemigos de la saliva

Una copa de vino antes de dormir puede ser suficiente para despertar con la boca seca. Estudios de la Universidad de Odontología de Kyushu confirman que el alcohol, incluso en pequeñas cantidades, actúa como diurético y aumenta el riesgo de deshidratación, afectando la producción de saliva.

El tabaco también reduce la producción de saliva, según la Universidad de Ciencias Médicas de Kerman, contribuyendo al mal aliento y la sensación pegajosa en la boca. Por eso, la especialista recomienda evitar alcohol, tabaco y cafeína antes de dormir.

El cepillado, el hilo dental y el raspado de lengua siguen siendo la base de una buena higiene bucal. Los enjuagues sin alcohol ayudan a mantener a raya las bacterias que producen halitosis sin dañar el esmalte ni interferir con las defensas naturales de la boca.

Con simples cambios en hábitos y ambiente, despertarse con la boca fresca y sin sequedad deja de ser un deseo y se convierte en rutina.

