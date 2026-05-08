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Conventillo merengue

Valverde y Tchouaméni deberán pagar una importante multa por su pelea: de cuánto es

El Real Madrid decidió dar por cerrado el escándalo. Los futbolistas se mostraron arrepentidos y pidieron perdón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fede Valverde y Tchouaméni, en tiempos de una mejor relación en el Real Madrid. Ahora, por una pelea, tendrán que pagar multa.

Fede Valverde y Tchouaméni, en tiempos de una mejor relación en el Real Madrid. Ahora, por una pelea, tendrán que pagar multa.

El Real Madrid anunció este viernes que ha impuesto una sanción económica al uruguayo Federico Valverde y al francés Aurelien Tchouaméni por el enfrentamiento que ambos tuvieron en el vestuario de la ciudad deportiva de Valdebebas. El club blanco indicó que concluye de esta manera "los procedimientos internos correspondientes".

Según explicó la entidad en un comunicado, "tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario" a ambos jugadores estos comparecieron este viernes ante el instructor del expediente y en su comparecencia "han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", señaló.

El Real Madrid resolvió "ante tales circunstancias imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes".

Valverde y Tchouaméni se trenzaron tras una acción de juego, en el entrenamiento del miércoles, que provocó una discusión, y el jueves mantuvieron otro choque cara a cara donde el uruguayo se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas.

El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza. Tras esto, regresó a su domicilio.

Después de esto, el Real Madrid informó de la apertura de sendos expedientes disciplinarios a ambos cerrados con una sanción económica en menos de 24 horas.

La plantilla madridista realizó este viernes el penúltimo entrenamiento antes del clásico del próximo domingo en Barcelona, al que no acudió Fede Valverde debido al traumatismo craneoencefálico que le hará permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

Sí lo hizo Tchouaméni, a pesar del expediente abierto, y también su compatriota Kylian Mbappé, que el jueves superó las pruebas médicas para aumentar la intensidad de los entrenamientos tras el proceso de recuperación de una molestia muscular en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

El comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente", comienza diciendo el comunicado, compartido por la institución en sus redes".

"Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna".

"Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes".

FUENTE: Clarín

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