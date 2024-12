Valles Cordilleranos, la academia de folclore de Pedernal que conquista los escenarios de Sarmiento

IMG_9771.JPG

“Nosotros queremos transmitir lo que es bailar, porque siempre en los ensayos hacemos coreos para que la gente vea y se interese más por el folclore, para que se anime a bailar”, señaló Alejandro.

El grupo está integrado por niños y niñas desde los 4 años y se extiende hasta los 18. Acompañados por sus padres, cada presentación que llevan a cabo está rodeada de adrenalina, emoción y muchas ganas de continuar conquistando escenarios, como lo vienen haciendo desde el 2017, cuando nació el grupo ante la necesidad de contar con un espacio donde poder bailar, ya que en ese momento no había ningún espacio similar en Pedernal, según relata Alejandro.

“Actualmente somos 25. Bailo desde los 5 años, siempre fui un amante del folclore gracias a mi familia que me compartió esa pasión. Desde chico me preparé para ser profesor y ahora sigo aprendiendo, de la mano de los niños de la academia que me ayudan a ser mejor en lo que hago”, finalizó Alejandro.