Uruguay, en vilo por una lesión que llega en el peor momento

La peor noticia en el peor momento. A solo 47 días del inicio del Mundial, Giorgian De Arrascaeta, una de las grandes figuras de Uruguay, sufrió una fractura de clavícula derecha que lo deja al límite de cara a la cita más importante del fútbol.

La lesión ocurrió durante el empate 1-1 entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores. En una jugada sin aparente gravedad, el mediocampista cayó con todo el peso sobre su hombro tras un intento de quite desde atrás. Intentó seguir en cancha, pero el dolor fue más fuerte y obligó a su salida inmediata.

Los estudios realizados en La Plata confirmaron el diagnóstico que nadie quería escuchar. Desde el club brasileño informaron que se trata de una fractura en la clavícula derecha, por lo que el jugador regresará a Río de Janeiro para iniciar su recuperación.

El panorama es complejo. Los tiempos estimados de recuperación van de seis a doce semanas, mientras que el debut del equipo de Marcelo Bielsa está previsto para el 15 de junio ante Arabia Saudita. Con un margen tan ajustado, su presencia en el Mundial quedó seriamente comprometida.

De Arrascaeta es una pieza clave en el esquema de Bielsa: suma tres goles en 17 partidos con la Celeste y es uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel. Su posible ausencia sería un golpe deportivo difícil de reemplazar.

En las próximas horas será sometido a una cirugía, según adelantó Agustín Rossi, un factor que terminará de definir los plazos reales de recuperación.

Como si fuera poco, la preocupación crece en Uruguay porque no es la única baja sensible: Joaquín Piquerez ya quedó descartado por una grave lesión ligamentaria.

Así, la Celeste entra en zona de incertidumbre. La figura que ilusiona a todo un país hoy pelea contra el tiempo, con un Mundial cada vez más cerca y una cuenta regresiva que no se detiene.