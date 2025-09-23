Los lugares históricos más impactantes del planeta que hay que visitar al menos una vez en la vida

Viajar a los sitios arqueológicos y arquitectónicos más emblemáticos del mundo significa entrar en contacto directo con la creatividad, la espiritualidad y la organización social de antiguas culturas. Cada piedra, templo o ruina conserva un relato sobre cómo se fue construyendo la civilización tal como la conocemos hoy.

En su selección de destinos imperdibles, National Geographic Traveller reunió siete lugares que son testimonio de épocas diferentes, pero con un punto en común: todos invitan a contemplar la grandeza del pasado y a reflexionar sobre el legado que dejaron.

Pirámides de Giza, Egipto

image

El desierto de Giza alberga una de las maravillas más reconocibles del planeta: las Pirámides y la Gran Esfinge. Estos monumentos, levantados hace más de cuatro milenios, conviven hoy con la modernidad de la ciudad. La Gran Pirámide de Keops se impone en el horizonte como un símbolo eterno del antiguo Egipto. Para una experiencia completa, se recomienda contratar un guía acreditado y visitar el nuevo Gran Museo Egipcio, ubicado muy cerca del complejo.

Chichén Itzá, México

image

En la península de Yucatán, Chichén Itzá deslumbra por la monumentalidad de la Pirámide de Kukulcán y la precisión astronómica de su arquitectura. Este sitio maya recibe millones de visitantes al año y combina templos, palacios y esculturas que permiten reconstruir cómo fue la vida en la Mesoamérica precolombina. Dedicar medio día a recorrerlo es clave para absorber toda su riqueza cultural.

Angkor Wat, Camboya

image

El mayor complejo religioso del mundo se levanta en medio de la selva camboyana. Angkor Wat, con sus torres que simbolizan la cosmología hindú, es solo una parte de los templos que forman este parque arqueológico. Bayón y sus rostros tallados, junto con las ruinas invadidas por raíces de Ta Prohm, ofrecen un recorrido único que combina espiritualidad, historia y naturaleza.

Acrópolis de Atenas, Grecia

image

En pleno corazón de la capital griega, la Acrópolis se erige como el punto de partida de la cultura occidental. El Partenón, dedicado a Atenea, es un ícono de la arquitectura clásica. Una visita guiada permite comprender mejor los mitos, la historia y la importancia de este lugar que transformó el pensamiento y el arte en Occidente.

Pompeya, Italia

image

Congelada en el tiempo desde la erupción del Vesubio en el año 79 d. C., Pompeya muestra cómo era la vida en una ciudad romana. Calles, frescos, utensilios y hasta cuerpos moldeados en yeso relatan de manera conmovedora la tragedia que arrasó con todo, pero que al mismo tiempo preservó un testimonio único del Imperio romano.

Petra, Jordania

image

La llamada “ciudad rosa” sorprende con sus templos y tumbas excavadas en roca rojiza. El Tesoro (al-Khazneh) es la postal más famosa, aunque el recorrido completo abarca kilómetros de monumentos que revelan la grandeza de los nabateos. Subir hasta el Monasterio al atardecer regala una de las vistas más inolvidables de Medio Oriente.

Machu Picchu, Perú

image

Escondida entre las montañas andinas, Machu Picchu sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes del mundo. Su arquitectura perfectamente integrada al paisaje y la precisión de sus muros de piedra convierten a la antigua ciudad inca en un destino único. Reservar con anticipación es esencial, ya que la cantidad de visitantes diarios es limitada.

Estos lugares históricos para visitar al menos una vez en la vida no solo son hitos arquitectónicos, sino experiencias vivenciales que conectan el presente con el pasado. Viajar a ellos es descubrir cómo las civilizaciones dejaron huellas que todavía hoy inspiran admiración.