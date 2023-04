Tras brillar con la Selección Sub 17, ¿cuál será el futuro del Diablito Echeverri?

Luego de la participación en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador en el que Argentina selló su boleto para la Copa Mundial que se llevará a cabo en sede a confirmar a partir del mes de noviembre, la delegación albiceleste volvió a la cabeza con su entrenador Diego Placente y el capitán del equipo Claudio Echeverri a la cabeza. El Diablito, figura estelar del conjunto nacional, dialogó con la prensa y reveló que ya tuvo contacto con Martín Demichelis .

“Muy triste porque no se pudo conseguir el segundo objetivo que era salir campeón, pero ahora tenemos revancha en el Mundial y estamos muy contentos. Individualmente hice un buen torneo, pero se puede dar mucho mejor en el Mundial”, fue la primera sentencia del enganche de 17 años que dio cátedra sobre todo en la primera fase de un certamen continental en el que la Selección culminó en el tercer lugar detrás de Brasil y Ecuador.

Sobre la charla con Demichelis, reveló en TyC Sports: “Ayer me llamó, me felicitó por el torneo que hice y primero que nada me dijo que iba a tener una semana de descanso. Y que después ya iba a entrenar con ellos (el plantel profesional de River), así que estoy muy contento y muy feliz. Voy a dar lo mejor siempre”. Vale mencionar que con sus goles a Venezuela, Perú (2), Chile y Brasil, el Diablito terminó como máximo artillero del Sudamericano con cinco gritos junto al brasileño Kaua Elías.

El otro futbolista del Sub 17 que milita en las inferiores de River y también fue convocado para trabajar con el plantel de Primera desde la semana que viene es el defensor Ulises Giménez, que comentó en TNT Sports: “Hablé con Ponzio y me dijo que iba a tener unos días de descanso y el lunes vamos a entrenar con la Primera. Voy a trabajar para quedarme ahí y hasta debutar no voy a parar”.

Giménez, categoría 2006 al igual que Echeverri, elogió a su compañero: “Claudio para mí hoy en día es el mejor jugador que tenemos en Reserva y la Selección. Es algo muy lindo que sea compañero mío desde chico. Estoy muy contento de poder acompañarlo”.

Vale mencionar que ambos jugadores están inscriptos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores que se está desarrollando y tiene a River en el segundo puesto del Grupo D junto a The Strongest, detrás de la línea de Fluminense. Este viernes, el Millonario visitará a Atlético en Tucumán para defender la cima de la Liga Profesional (arrancará a las 21:30) mientras que el martes 2 de mayo viajará a Río de Janeiro para medirse con el Flu por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa.

FUENTE: Infobae