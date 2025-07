"Tony" Nacusi, memoria viva del periodismo sanjuanino: anécdotas, legado y cambios de una profesión que lo marcó todo

“Cuando hice mi primera acción de periodismo fue en 1979, con Hugo Gerardo Mesina. Nos acreditamos para ver San Martín-Boca. Él como cronista, yo como fotógrafo. Éramos estudiantes del Colegio Nacional”, recordó. Lo hizo con una emoción particular, porque su padre murió al mes de aquel debut. “Él me consiguió la cámara, pero no alcanzó a verme en esto. Así que me quedó ahí... esa espinita”.