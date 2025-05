Las revelaciones de Toledano: el día que le ofrecieron hacer política, sus inicios en la radio al lado del "mejor" y su crudo análisis de San Martín

"El número uno de los relatos fue siempre Mario Castro".

Ese camino, lleno de pasillos radiales y transmisiones a pulmón, lo llevó a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de Telesol y de Radio Mil20. "Trabajo para el grupo. No imaginaba estar en este lugar. Mi sueño era relatar fútbol en la tele, y de a poco se fueron abriendo puertas. Me dijeron: ‘¿Te animás a hacer entretenimiento?’. Y me animé". Así nació también presencia en "Buenas noches, Buenos días", que ya va por la temporada 17. "Empezamos en 2009, primero como panelista con el Pata Colonna y el Pájaro Benmuyal. En 2011 quedé yo a cargo. La gente nos fue eligiendo y eso tiene un peso", aseguró.

Toledano también dejó espacio para la anécdota fundacional de su vocación: el día que la física lo hizo periodista. "Estudiaba Ingeniería Civil. Aprobé Física 1, pero cuando pasé a Física 2 me dieron un problema: una piedra lanzada desde un puente tenía que caer justo sobre un parabrisas. Todos veían un problema de física. Yo vi otra cosa. Vi una historia. Dije: "Acá hay alguien tirando piedras a un auto. Esto es información". Ahí entendí que lo mío era contar".

Su estilo frontal y emocional lo llevó a convertirse en un referente para una parte importante de la audiencia sanjuanina. Lo sabe y lo asume. "En las noches de los temblores fuertes, como el de enero de 2021, nos quedamos al aire hasta las 2 de la mañana. La gente mandaba mensajes: ‘No se vayan, estoy solo, ¿qué pasó en Calingasta?’. Ahí sentís que estás haciendo algo que importa".

Pero también hay un lado oscuro. "Lo feo es cuando te critican por no pasar una nota política, como si eso decidiera si alguien será o no intendente. Algunos piensan que si no mostrás la cuneta que limpiaron, no van a ganar. Es absurdo". Y más duro todavía: "Me afectan mucho las noticias de abuso o violación. Me pegan fuerte. A veces no quiero leerlas yo, porque sé que detrás hay una familia destrozada".

En el tramo final de la charla, la pelota volvió a la cancha. Y ahí Toledano no se guardó nada. Habló de San Martín con crudeza, como hincha y como relator. "A San Martín lo pasaron por arriba Platense y Aldosivi. Lo de Aldosivi fue tremendo. Es como si te entraran a tu casa, te abrieran la heladera, se tomaran el vino guardado y te dejaran el corcho tirado arriba de la mesa. Te duele".

Criticó la falta de respuestas. "Los jugadores no hablaron. Romagnoli no habló. Rompieron la consola de la conferencia y se fueron. Y la gente se bancó perder 3-0 sin putear. Es demasiado. Es el paraíso del fútbol para el jugador: no tirás al arco, te vas de vacaciones igual, nadie te aprieta. Algunos están con pileta y jacuzzi. ¿Qué tienen que hacer? Laburar. Que la gente los vea corriendo hoy mismo, haciendo abdominales, decorando el papelón que hicieron".

Pero había más. Toledano reflexionó sobre el milagro que significa llegar a Primera y cómo se desarma todo en un abrir y cerrar de ojos. "No es un problema de puntos, es de juego. Y si no tirás al arco, no podés hacer goles. Aunque traigan a Gallardo, con este plantel no pasa nada", agregó.

Su análisis de la política actual y el día que le ofrecieron ser candidato

Gustavo Toledano no esquiva las preguntas incómodas. Tampoco las importantes. En una charla distendida, opinó sin rodeos sobre el momento que atraviesan el país y la provincia, defendió el rumbo cauteloso de la gestión Orrego y reveló, por primera vez con tanta claridad, el momento en que estuvo a punto de meterse de lleno en la política. “Me quedé con una cosa”, admitió, entre la duda y el deseo, sobre la propuesta concreta que alguna vez le hicieron para ser candidato.

Toledano describió con crudeza el escenario actual: “Estamos viviendo un momento muy difícil. El gobierno de Orrego, con una sola billetera, hace lo que puede. No hay grandes cosas, pero las que puede hacer, las va resolviendo”. Elogió al mandatario provincial por su cautela, por saber dónde pisa, y se detuvo especialmente en un tema que considera central: la vivienda. “San Juan es una de las pocas provincias que todavía construye casas. Pero creo que ya está, hay que terminar con los sorteos de viviendas que no existen. ¿Cómo vas a sortear algo que no tenés? Estás jugando con la ilusión de la gente. Es una locura”, lanzó con firmeza.

Quizás lo más revelador llega cuando le preguntan si alguna vez le ofrecieron ser candidato. “Sí, me ofrecieron”, confesó. Y aunque no da nombres, dejó claro que fue una propuesta seria. ¿Por qué no aceptó? “No me gustaba el sistema que había. Era un caos, ochenta candidatos, la gente votaba a uno y terminaba saliendo otro. Miré el después de eso, el fondo, el precipicio. Me dio miedo”.

Sin embargo, Toledano no descartó una futura incursión en la política: “Me quedé con una cosa. No estoy cerrado. A lo mejor, con otro sistema, sí me hubiera animado. Rawson es mi lugar, no tengo miedo de afrontar algo ahí”.

El periodista, comunicador o dirigente -como se lo quiera definir- no está afiliado a ningún partido, y lo dijo con convicción: “Se terminó el peronismo, se terminó el radicalismo. Ganó Milei sin partido. Eso cambió todo”.