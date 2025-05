José Luis Gioja, sin filtro en Off the record: las candidaturas del PJ, su relación con Uñac y un elogio a Orrego

José Luis Gioja está en la cancha una vez más. En una entrevista a fondo, repasó con crudeza los errores del peronismo, llamó a construir la unidad sin mezquindades y analizó el presente político de la provincia. Desde Off the record, el streaming de Tiempo, el histórico dirigente justicialista dejó definiciones que no pasarán desapercibidas para el universo justicialista.

“Tenemos que laburar por la unidad. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Si hablás de unidad y decís que querés ser candidato, ¿qué unidad querés?”, lanzó Gioja, marcando una línea clara para el futuro inmediato del peronismo. “Debe haber varios que quieren ser. Pero hay dos problemas complicados: el primero es cómo se eligen los candidatos, porque la Carta Orgánica no lo dice y se eliminaron las PASO; el segundo, es cómo se vota con la boleta única. Hay que decirle al ciudadano cómo tiene que votar”.

image.png

Duro con los errores de 2023

El tres veces gobernador no esquivó la autocrítica por la derrota electoral del 2023, cuando el peronismo perdió la conducción de la provincia después de 20 años ininterrumpidos: “Se pierde porque el primer candidato (Sergio Uñac) sabía que no podía ser y quiso ser igual (lo inhabilitó la Corte Suprema). Eligió a un candidato (Rubén Uñac) que es buena persona, pero que no estaba bien. Y el error más grave fue separar las elecciones de diputados provinciales de la de gobernador y vice. Eso nos hizo perder fuerza territorial. Además, había un hartazgo generalizado, y Milei nos robó una consigna muy buena: la de la casta”.

Sin diálogo con Uñac, pero con expectativa

Consultado por su relación con el senador Uñac, Gioja fue claro: “Por ahora no hay diálogo, pero creo que lo va a haber. Hay cosas que están calentitas todavía. Hace un montón que no hablamos de política. Pero habrá que hablar con él o con alguien que lo represente”. A pesar de las diferencias, destacó que “dimos un paso importante porque acordamos la conducción del Partido Justicialista”.

Embed - OFF THE RECORD: HOY, JOSÉ LUIS GIOJA | EN VIVO

Renovación, pero con respeto

“Me preocupa que el partido se termine de integrar. Para eso tenemos un hermoso salón, para abrir las puertas, convocar a todos, renovar. Pero renovar no es tirar un viejo por la ventana todos los días. Yo me siento amortizado en el peronismo, he sido todo", dijo.

Sobre el eje Rawson-Chimbas y la nueva camada

Gioja también opinó sobre la nueva alianza que conformó el eje Rawson-Chimbas, entre el intendente Carlos Munisaga y el exintendente Fabián Gramajo: "El peronismo es una cosa tan viva, tan dinámica. Cuando somos muchos y hay vocación de poder estas cosas pasan".

"Hay que defender a Munisaga en Rawson porque es nuestro y hay que defender a la intendenta de Chimbas (Daniela Rodríguez) porque también es nuestra. Ahora lo que se elige va a ser, con buena suerte, un diputado. Todos tienen que trabajar para que llegue uno. Nosotros representamos la oposición, con Milei no nos une nada", dijo.

image.png

Mensaje al uñaquismo

En reiteradas ocasiones, este diario reflejó que la dirigencia del uñaquismo se pregunta por qué tiene que dialogar con el exgobernador Gioja. Según argumentaron, Uñac tiene diputados, senadores, intendentes, concejales y un candidato (Cristian Andino) que, de acuerdo a lo que afirmaron, mide. La respuesta de Gioja fue simple: el resultado en las últimas elecciones. "Fue 117.000 a 75.000 votos. Nosotros sin nada, franciscanos, con alpargatas. A pulmón ganamos", marcó. No obstante, señaló: "Pero nadie tiene que quedarse afuera”.

El elogio a Orrego

Gioja también habló del actual gobernador, Marcelo Orrego. Según consideró, “tiene la desgracia de tener el presidente que tenemos. No le da piola a las provincias. Cree que es un país unitario con un rey absoluto. La única herramienta que tiene es la extorsión”. Amén de eso, ponderó el diálogo y la gestión minera del mandatario local: “Aplaudo su humildad, su sencillez. Está bien encaminado con el desarrollo minero. Su política puede dar frutos”.