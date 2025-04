Guillermo Velasco, durísimo contra el Rectorado: "Hay falta de liderazgo, de autoridad"

El miércoles, la fórmula de Sumar UNSJ, compuesta por el decano de la Facultad de Arquitectura, Guillermo Velasco, y la directora del INTA, Mónica Ruiz, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. El binomio que busca ganar el Rectorado en los comicios del 11 de junio apuntó fuerte contra la gestión actual de Tadeo Berenguer. "Hay falta de liderazgo, de autoridad", marcó.

Respecto al Presupuesto, el decano aseguró que las autoridades lo armaron "de arriba hacia abajo. Desde el Rectorado hacia las unidades" y que "nosotros pretendemos que sea desde la unidades hacia arriba. El Rectorado debe ser el paraguas que garantiza que las unidades puedan hacer las actividades para las que fueron creadas y las cuales dan sustento a la universidad. Quienes desarrollan todas las actividades -académicas, de investigación, creación, extensión- son las unidades, no el Rectorado".

Asimismo, manifestó: "Debemos rescatar la importancia de las autoridades electas. Hoy día, el Rectorado lo manejan el rector y los secretarios. Pero los secretarios no son autoridades electas. La universidad tiene que manejarse entre el rector, los decanos, el Consejo Superior y los Consejos Directivos. Son los que tienen que ejercer la política universitaria, no los secretarios"

Por eso, consideró que "es un tema que debemos cambiar. Hay falta de liderazgo, de autoridad. Esto hace que muchas decisiones, incluso en lo presupuestario, no sean tomadas por quienes deben".

En tanto, la candidata a vice, Mónica Ruiz, señaló que la UNSJ tuvo "tiempos de bonanza y alineamiento con el Gobierno nacional con políticas positivas para la universidad con presupuestos mejores", pero que aún así "no pudimos avanzar en cosas que podríamos haber hecho". En ese sentido, evaluó: "Este último año, los números no fueron favorables. Pero durante tres años, sí. No se aprovecharon los buenos vientos para construir cosas positivas".