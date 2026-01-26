Desarrollan en San Juan una app para reforzar la protección de víctimas de violencia

San Juan cuenta con un desarrollo tecnológico orientado a fortalecer la prevención de la violencia de género y doméstica. Se trata de Wardian , una aplicación móvil que combina geolocalización, alertas automáticas y señales de emergencia para actuar de manera preventiva ante situaciones de riesgo. Si bien el proyecto fue financiado con fondos oficiales, aún no se encuentra en funcionamiento en la provincia.

La herramienta fue desarrollada por la empresa sanjuanina Thorus , que recibió dos Aportes No Reembolsables de $5.000.000 cada uno , otorgados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco del programa Economía del Conocimiento . Con ese financiamiento se diseñaron los algoritmos del sistema, las aplicaciones móviles y los mecanismos de vinculación entre víctimas y agresores con medidas judiciales vigentes.

El sistema opera a través de una central de monitoreo, desde donde se habilita a las personas protegidas a utilizar la aplicación. A partir de ese momento, se puede realizar un seguimiento en tiempo real tanto de la víctima como del agresor, lo que permite detectar de forma inmediata el incumplimiento de órdenes de alejamiento.

Entre los aspectos innovadores del desarrollo se destaca la posibilidad de asociar a un mismo agresor con más de una víctima, una limitación frecuente en otros sistemas. Esta característica permite ampliar el control en contextos familiares complejos y refuerza las estrategias de prevención.

La aplicación también incluye un botón de pánico accesible desde el celular y la opción de establecer perímetros de seguridad medidos en metros. Cuando esos límites son vulnerados, se activa una alerta automática que facilita una respuesta rápida de los servicios de seguridad. Además, la ubicación puede compartirse en tiempo real para acelerar la intervención.

Aunque la tecnología ya se encuentra operativa en otras jurisdicciones del país, en San Juan todavía resta que el Estado provincial adopte el sistema para ponerlo en funcionamiento. La iniciativa busca complementar las medidas judiciales existentes y reforzar los mecanismos de protección frente a la violencia de género.