Google Maps suma navegación 3D hiperrealista y promete que ya no te pierdas más

La forma de usar el GPS podría cambiar para siempre. Google presentó una nueva función en Google Maps que introduce la navegación en 3D hiperrealista, una actualización que transforma el clásico mapa plano en una representación tridimensional mucho más detallada.

Con esta herramienta, los usuarios podrán visualizar edificios, puentes, túneles y distintos elementos urbanos en tres dimensiones mientras siguen una ruta. El objetivo es simple: que conductores y peatones tengan una referencia más clara del entorno y reduzcan las confusiones habituales al moverse por calles y autopistas.

La novedad forma parte de la llamada “navegación inmersiva”, una interfaz que modifica por completo la experiencia dentro de la aplicación. Hasta ahora, los recorridos se mostraban en dos dimensiones; desde esta actualización, el mapa permite ver con mayor precisión el carril por el que se circula, los semáforos cercanos, pasos peatonales y separadores de tránsito.

Según explicó la compañía, esta representación tridimensional ayuda a evitar errores frecuentes de los GPS tradicionales, como salidas de autopista poco claras o cruces complicados. En lugar de simples líneas en el mapa, ahora se muestran trayectorias resaltadas que indican con mayor precisión cuándo realizar un desvío.

Además, la aplicación incorpora un sistema de zoom inteligente que amplía automáticamente la zona del recorrido. Con edificios transparentes y una vista elevada, el usuario puede anticipar giros, rampas o entradas a túneles antes de llegar al punto exacto.

Instrucciones de voz más naturales

Otro cambio importante aparece en las indicaciones por voz. Google mejoró el sistema para que las instrucciones sean más naturales y contextualizadas.

En lugar de las indicaciones genéricas, el sistema puede advertir situaciones concretas del camino. Por ejemplo, si existen dos salidas muy cercanas, la app podría indicar: “no tomes esta salida, es la siguiente”. La intención es reducir confusiones que suelen ocurrir en intersecciones complejas o autopistas.

La clásica flecha azul que marcaba la ubicación del usuario también fue reemplazada por representaciones más realistas del vehículo o del peatón dentro del mapa.

Previsualización del destino

Antes de iniciar el viaje, Google Maps también permitirá ver el lugar de llegada mediante imágenes de Street View. De esta forma, el usuario podrá reconocer el edificio al que se dirige, identificar de qué lado de la calle está y decidir dónde estacionar.

Para quienes utilizan el GPS en el vehículo, la experiencia se integra con Android Auto, Apple CarPlay y autos que ya tienen Google incorporado, lo que permite ver el recorrido con la nueva interfaz optimizada para la pantalla del tablero.

El rol de la inteligencia artificial

La actualización también incorpora inteligencia artificial. Google utiliza modelos de IA —entre ellos Gemini— para analizar imágenes de Street View y fotografías aéreas, lo que permite generar representaciones más actualizadas de calles y edificios.

Además, la IA mejora las indicaciones de voz al analizar el tránsito en tiempo real, posibles incidentes en la ruta y el flujo de vehículos para sugerir maniobras o caminos alternativos.

Cuándo llegará a todos los usuarios

Por ahora, la navegación inmersiva comenzó a desplegarse en Estados Unidos y algunas funciones de interacción por voz ya se probaron en India. Google adelantó que la expansión será gradual hacia otros países y estará disponible en dispositivos con iOS, Android y sistemas para autos.

Mientras tanto, la empresa continúa ajustando la nueva interfaz para ampliar la compatibilidad y mejorar la experiencia antes de su lanzamiento global.