Se armó el "peladazo" en Trinidad: buena convocatoria para probar papas y fernet gratis en un comercio sanjuanino

Un comerciante de una tradicional esquina de San Juan convocó a un “ Peladazo ” ofreciendo papas y fernet gratis. El comercio se llenó de calvos que fueron a reclamar su derecho.

Abajo el peluquín Se viene el Peladazo a Trinidad: un negocio regalará papas y fernet a los pelados que vayan

Se trata de La Esquina el Cordobés , ubicada en calle Mendoza y Agustín Gómez. En una estrategia de marketing (que por lo visto funcionó) su propietario anunció que entregaría papas y fernet a todos los pelados. El negocio abrió sus puertas a las 20.30 y en una hora ya se habían entregado más de 15 promos, según confirmó su dueño.

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“Me vine desde Caucete, media vez que tengo un beneficio por ser pelado”, le dijo uno de los clientes a Tiempo de San Juan. Otros, fueron en grupos de a dos y a tres amigos pelados y acompañaron las papas y el fernet con un lomito.

Mirá las fotos del "Peladazo" en la Esquina El Cordobés .

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