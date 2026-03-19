Se armó el "peladazo" en Trinidad: buena convocatoria para probar papas y fernet gratis en un comercio sanjuanino

Un comerciante de una tradicional esquina de San Juan convocó a un “Peladazo” ofreciendo papas y fernet gratis. El comercio se llenó de calvos que fueron a reclamar su derecho.
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Una tradicional lomoteca sanjuanina se llenó de hombres sin pelo que fueron a reclamar su derecho de papas y fernet. Mirá las fotos,
Un comerciante de una tradicional esquina de San Juan convocó a un “Peladazo” ofreciendo papas y fernet gratis. El comercio se llenó de calvos que fueron a reclamar su derecho.
Se trata de La Esquina el Cordobés, ubicada en calle Mendoza y Agustín Gómez. En una estrategia de marketing (que por lo visto funcionó) su propietario anunció que entregaría papas y fernet a todos los pelados. El negocio abrió sus puertas a las 20.30 y en una hora ya se habían entregado más de 15 promos, según confirmó su dueño.
“Me vine desde Caucete, media vez que tengo un beneficio por ser pelado”, le dijo uno de los clientes a Tiempo de San Juan. Otros, fueron en grupos de a dos y a tres amigos pelados y acompañaron las papas y el fernet con un lomito.
Mirá las fotos del "Peladazo" en la Esquina El Cordobés .