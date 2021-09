Siete de cada diez sanjuaninos asegura que en las legislativas votará igual que en las PASO

En medio de un tenso clima en la conducción nacional, derivada del mensaje que los argentinos dieron en las urnas de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde el Frente de Todos sufrió resultados adversos en la mayoría de las provincias argentinas, pero en San Juan consiguió una victoria, Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores si en las próximas elecciones legislativas van a votar igual o no que en las PASO, dato de suma importancia para los candidatos que participarán de las elecciones del próximo 14 de noviembre.

Según el relevamiento realizado por Tiempo de San Juan, del que participaron 3284 personas, el 72% aseguró que en las legislativas no cambiará su voto, y sufragará igual que lo hizo en las PASO. Muy por debajo, en segundo lugar, el 12% de los votantes aseguró que si cambiará su voto. Por último, ambas con el 8%, quedaron las opciones "No lo sé" y "No voy a ir a votar"



Cabe recordar que en las PASO celebradas el pasado 12 de septiembre la participación electoral fue la más baja desde que hay Primarias. Tal como se especulaba, la participación estuvo cerca del 68%.