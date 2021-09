La historia del neuquino que viaja a pie con su perra: está en San Juan y sueña con llegar a Alaska

Hace poco menos de un mes te contábamos una historia inspiradora muy similar de una pareja sureña que viaja en bicicleta hasta Alaska. Hoy es un poco más aventurero y sacrificado. Se trata de la historia de un constructor de 40 años llamado Sergio Nuñez salió de El Chocón, provincia de Neuquén y en casi 50 días de caminata llegó a San Juan tras emprender un viaje totalmente a pie el pasado 1 de agosto. Es un aventurero, amante de la naturaleza y los animales decidió unir las dos puntas del continente americano caminando:

Notablemente emocionado, habla de su viaje Sergio para Tiempo de San Juan, reconociendo que en sus planes estaba su carrera, jubilarse y comprar un auto para hacer la travesía, pero que por circunstancias de la vida no pudo lograrlo. Eso no detuvo su sueño y sus motivaciones para lograrlo y se largó a recorrer la Argentina a pie:

La realidad de este aventurero el año pasado no era la misma, ya que el Covid le jugó una mala pasada y estuvo internado en el DUAM, lo cual lo llevó a replantearse sus sueños cuando pudiera salir de su habitación.

Con lo puesto y un equipo preparado para viajar de a pie y acampar donde lo atrapara la noche, fue que decidió emprender el viaje de su vida.

Muy creyente, Nuñez aseguró que en el viaje “Dios proveerá” , y asume que en algunas oportunidades se ha sentido algo cansado, como que no le salían las cosas en el camino, pero que “con la ayuda de Dios” dijo que recuperó fuerzas y siguió adelante para seguir caminando hacia su próximo destino.

“La gente también me da fuerzas ya que cada vez que llego a un destino me dicen `bienvenido, esta es mi provincia, mi pueblo, y eso me llena y me hace seguir más. Un bocinazo, una palabra de aliento, un ofrecimiento de trabajo, todo suma”.