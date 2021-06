Presencialidad Voluntaria: qué dicen los sanjuaninos de mandar sus hijos a la escuela

Las autoridades provinciales decidieron, en acuerdo con los distintos gremios docentes, que a partir del próximo 7 de junio comenzará a regir en la provincia una nueva alternativa para la educación en tiempos de pandemia. Se trata de la presencialidad voluntaria, en la cual cada familia decidirá si optará por educación presencial o virtual para sus hijos.

Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores si, a partir de esta nueva opción, iban a mandar a sus hijos a la escuela o iban a optar por la virtualidad.

Según el relevamiento, el 46% de los lectores coincidió en que mandarán a sus hijos a la escuela. Dentro de ellos, el 29% dijo que lo harán porque "mi hijo lo necesita pese a mis dudas", mientras que el 17% restante explicó optarán por la presencialidad porque "se sienten seguros"

Por otro lado, el 43% aseguró optarán por la virtualidad. Dentro de ellos, el 39% dijo que no lo harán porque "me da miedo", mientras que el 4% restante aseguró que la decisión se debe a que "mi hijo tiene una situación de salud que no lo permite".