Presencialidad voluntaria en San Juan: cómo comunicar si tu hijo asiste o sigue virtual

Desde el lunes 7 de junio se implementará con mayor rigurosidad el sistema de presencialidad cuidada y voluntaria en las escuelas sanjuaninas. El mismo ya se venía utilizado, pero acorde a la situación sanitaria del momento, ahora será extensivo para que cualquier alumno pueda justificar si va a cursar con burbujas sanitarias o si se queda en casa haciendo guías.

Al respecto, uno de los mayores interrogantes que ha surgido es saber cómo tienen que hacer los padres para informar su decisión. Ana Rodríguez, directora Técnico Pedagógica del Ministerio de Educación evacuó la duda: "Cada organización escolar es la que define cómo el padre tiene que informar si van o no a utilizar el sistema presencial. Hay instituciones que han enviado formulario digital y otras que pedirán directamente la nota formal, aunque también puede darse que una escuela envíe el formulario digital y luego pida la nota", afirmó. Otro aspecto importante a aclarar es que la decisión de acatar la presencialidad no es definitiva y puede ser modificada según lo consideren. "También es valido decir que este sistema no va a traer más trabajo a los docentes, porque algunos asistirán a la escuela y otros realizaran las guías, pero hasta el lunes no podemos decir con precisión cuántos acataran este sistema", sostuvo Rodríguez.

De momento no se pueden dar datos precisos acerca de la postura que tomaron los padres y madres sanjuaninas con respecto a enviar a sus hijos o no a clases. En un relevamiento propio de este diario consultando a cinco establecimientos educativos, solo en uno dijeron que fueron notificados por dos padres que no quieren enviar a sus hijos a la escuela. De igual manera esperan que el lunes sea decisivo al igual que las autoridades ministeriales que de momento no tienen datos precisos. "El año pasado cuando se dio la presencialidad se le planteó a la comunidad educativa que podían optar entre enviar a sus hijos o no, y como dato podríamos decir que solo un grupo reducido de estudiantes no asistió porque tenían alguna comorbilidad, pero incluso así fue un porcentaje muy chico", afirmó Rodríguez. Pero ante la segunda ola de coronavirus en San Juan serán otras las prioridades que pondrán en el tablero los padres al momento de tomar esta nueva decisión.

El sistema de la presencialidad cuidada y voluntaria también ha generado rechazo en parte de la comunidad educativa que en el día de ayer salieron a manifestarse por las calles del centro. Al respecto, Rodríguez sostuvo que "hubo una mala interpretación porque con esto los docentes no van a tener más trabajo; el alumno que opte por formato virtual solo tendrá contacto con las guías de estudio y el docente no tiene que brindar a la par un espacio paralelo al formato presencial", finalizó.