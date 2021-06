Tristeza por la muerte de una legendaria cocinera sanjuanina

Durmiendo y tranquila. Así se fue Bertha Castilla Echegaray de Passerón (más conocida como Bertie) este jueves a la madrugada, a los 93 años. Se trata de una cocinera que los sanjuaninos supieron conocer en la televisión sanjuanina, en legendarios programas de la TV abierta como Femenina que conducía Nina Galván.

Hace 3 años, para su cumpleaños de 90 se dio el gusto de presentar en el Club Social su primer libro, Herencia, una obra que refleja su arte culinario a la par de sus obras de caridad y solidaridad, que disfrutó junto a su numerosa familia basada en su matrimonio con Rodolfo Passeron Genoud con quien tuvo 10 hijos. La venta del libro fue destinada benéficamente a tres instituciones.

"Nunca pensé que iba a ser cocinera. Mi infancia fue muy regalona, tenía una cocinera que nos tenía vedado entrar en la cocina. Cuando me casé no sabía ni freír un huevo. Mis padres eran muy buenos anfitriones, recibían mucho a sus amigos y compromisos en casa. Desde niña yo estaba acostumbrada a ver las mesas bien servidas, comidas bien preparadas, pero hacerlas, nada, ni idea. El tiempo pasó, me enamoré y me casé", contó en una entrevista a Diario de Cuyo.

"Un día la vida me puso a prueba en cuestiones económicas, mi marido y yo tuvimos que hacerle frente a la firma, dejamos el nombre de mi padre muy en alto, como había sido en aquellos tiempos. De esta manera quedamos sin un peso. Por esto una amiga, Mabel de Quevedo, me propuso hacer una sociedad, yo cocinando y ella decorando. Nunca lo hicimos, pero me sembró la idea de cocinar. Es así como empieza mi historia con la cocina: haciendo panfletos con mi servicio y mis hijos los repartían por el barrio Residencial y Del Bono. Vinieron los encargos que preparaba los sábados y el domingo mis hijos repartían. Sin la ayuda de mi familia esto no hubiera sido posible. A raíz de esa crisis que pasamos mi marido sufrió un infarto muy grave, entonces no podía salir a trabajar , él fue un gran apoyo también ya que se encargaba de las compras. Así de a poco fui creciendo primero hice el casamiento de mi hija, luego preparé un banquete para el ministro Harguindeguy, en otra oportunidad una cena al presidente Videla, allí quedaron mis demostraciones y conocimientos culinarios. Por eso digo que es cuando me lancé a la fama. Después se me ocurrió poner un restaurante, no fue lo que yo quería . También recuerdo que puse una casa de comida en Mar del Plata, tampoco resultó", contó también en la misma entrevista con el matutino local.

Ahora su familia comunicó que Bertha falleció sin estar padeciendo ninguna enfermedad y en la tranquilidad de su casa.