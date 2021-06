A 6 años de “Ni Una Menos”, qué falta y qué se logró en San Juan

Este jueves 3 de junio se cumplen 6 años del nacimiento del "Ni Una Menos". El femicidio de la adolescente de 14 años, Chiara Páez, en el año 2015, lograba unificar en un solo movimiento el pedido de Justicia del feminismo en todo el país. Este no es un reclamo para nada nuevo pero, por primera vez, logró que miles de mujeres, sin importar diferencias de religión o políticas, salieran a marchar por una causa común: "Basta de violencia machista".

Hoy el panorama en el país cambió y se conquistaron derechos, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es el más reciente pero ¿Qué piensan las referentes sanjuaninas sobre el presente? ¿Qué conseguimos y qué deudas aún hay que saldar?

Melisa Trad - Comunicadora

Me parece que la cuestión de visibilizar la causa y atraer a muchas más personas al movimiento es lo positivo porque hay causas que son más polémicas que otras y dividen pero, la cuestión de decir basta a la violencia machista tiene que ser un reclamo universal. En general creo que la marcha de Ni una menos logró afianzar el movimiento y decir que hay algo en lo que todas coincidimos, sin importar religión, ni ideología.

Las deudas son básicamente que nos siguen matando, queda muchísimo por hacer. Es una cuestión por la que los movimientos sociales vienen trabajando muchísimo y hay una cuestión cultural profunda en un sistema patriarcal y machista y eso no se erradica en seis años de marcha. Esto implica un laburo día a día, en el ámbito de cada una de nosotras. El avance es que hay cosas que ya no se toleran, por ejemplo en los medios de comunicación donde ya no está bien hablar de crímenes pasionales y creo que el Ni Una Menos contribuyó a erradicar estas cosas pero es un cambio superficial porque seguimos viendo falta de perspectiva de género en el tratamiento de las noticias.

Verónica Araya - Presidenta de ATTTA (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina)

Si somos parte de Ni Una Menos es porque tenemos todavía muchas compañeras muertas, muchos crímenes de odio, porque odian nuestro género y nos matan a las compañeras. Yo creo que se han logrado sentencias ejemplares como la de Azul Montoro en Córdoba, con un asesino condenado a perpetua, algo que en otro momento no hubiera pasado.

El reclamo que tenemos pendiente entiendo para nosotras es abrir todas las causas pendientes de compañeras que fueron asesinadas a lo largo de tantos años y por las que no hay ninguna persona presa, hasta en eso nos cuesta a la comunidad trans, hasta en eso nos vulneran porque esos asesinos andan sueltos.

Laura Vera - presidenta de Amas de Casa del País, filial San Juan

Creo que el movimiento ayudó mucho a las mujeres a sentirse acompañadas y, de esta forma, muchas se animaron a denunciar ante las autoridades o ante sus pares que padecían algún tipo de violencia. Sobre todo ayudó a que muchas mujeres puedan reconocer que padecían violencia. En la provincia se logró adherir a la Ley Nacional 26.485 ( LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Además, el hecho de que haya áreas específicas en cada departamento, destinadas a tratar la violencia de género, es un avance.

Nos falta mucho porque todavía hay muchas leyes en beneficio de las mujeres y de la diversidad pero en la práctica muy poco se resuelve. Como sociedad tenemos que continuar construyéndonos para dejar de ver a la violencia de género como una cuestión "puertas adentro" y que comencemos a involucrarnos.

Cecilia Yornet - Profesora Universitaria

Creo que uno de los objetivos cumplidos es la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, así se disminuyó un poco lo que llamaríamos la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Si tomamos "Ni Una Menos" como el pedido por una vida libre de violencias creo que ese es el reclamo principal y sin dudas la IVE fue un gran paso.

Están faltando más políticas de parte de los poderes Ejecutivos para prevenir la violencia de género en todas sus formas y, por supuesto, en su forma más extrema que es el femicidio. Me parece que en San Juan se pone todo el foco en el Poder Judicial, con la creación de centros como el CAVIG pero no es la solución al problema porque en el CAVIG solo se pueden canalizar denuncias de hechos que constituyen delitos pero hay muchos tipos de violencias que sufrimos las mujeres, que no constituyen delitos y que el Poder Judicial no resuelve. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres no sabe dónde, ni cómo canalizar su necesidad de ayuda. Desde el Ejecutivo y el Judicial hacen mucho bombo cuando abren estos centros como el CAVIG pero las mujeres van porque el marido las maltrata verbalmente y no les pueden tomar esa denuncia. Las áreas de la Mujer en los Municipios o la Dirección de la Mujer, no están siendo suficiente. Además tenemos un Poder Judicial, que es uno de los enclaves del patriarcado, sin cambiar la cabeza.

Dolores Córdoba - Militante sanjuanina de "Ni Una Menos"

Lo positivo es que se consiguió legislación pero ahora hay que hacer que esa legislación se efectivice en derechos. Se consiguió tematizar y hacer de esto un problema público.

Falta muchísimo, falta reformar el Poder Judicial, falta que el CAVIG reciba todas las denuncias de mujeres víctimas y que las mujeres tengan un abordaje integral como en otras partes del país. Falta que se respeten los derechos de salud sexual y reproductiva y no reproductiva, falta que se respeten los derechos de las personas trans, travestis, de las disidencias sexuales, falta igualdad salarial, igualdad de condiciones de trabajo, falta mucho. Lo que conseguimos lo hicimos a fuerza de mucha lucha, de presencia, de disputa y de debates también adentro de los feminismos. Para este 3 de junio nosotres no vamos a marchar para evitar el amontonamiento porque queremos cuidarnos y cuidar pero que sepan que estamos, todos los días en los acompañamientos, en formar redes para seguir demandando derechos y para lograr una transformación política como la que queremos.