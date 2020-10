El 'Llamen a la Noriega' dividió las aguas entre los abogados sanjuaninos

Luego de que la abogada sanjuanina Filomena Noriega se convirtiera tendencia nacional en las redes sociales por el spot publicitario que se viralizó, la opinión de sus colegas resultó dividida ya que algunos se mostraron a favor de su original forma de ofrecer sus servicios y otros señalaron que su accionar atentó contra el decoro del profesional, por lo que debería ser revisado por el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados.

Quienes se pararon en la vereda opuesta a la de Noriega fueron Roberto Dohmen, Laura Núñez y Julio Noguera. Los dos primeros profesionales indicaron que su conducta debe ser analizada por el Tribunal, aunque consideraron que no cometió ningún delito. Por su parte, el último de los letrados no sólo se mostró critico con el contenido del video sino que aseguró que Noriega incita a cometer un ilícito, ya que no habría consecuencias si ella interviene.

Roberto Dohmen:

"Para mí el tribunal del Foro no puede actuar de oficio, hay escasísimos antecedentes de eso. Se hizo en una oportunidad contra un colega por el tema de las expropiaciones, pero no es común que se haga en realidad. En realidad, quien se considere damnificado puede radicar la denuncia para que pueda hacer el descargo el profesional. Por una cuestión ética no podemos tener una clientela a cualquier costo, eso sí puede ser puesto en revisión, pero con una denuncia antes. Si hay apología al delito, para mí no. Puede ser de buen gusto o de mal gusto, hay personas que se pueden sentir afectadas porque han tenido familiares que han fallecido en accidentes de tránsito por ejemplo o usar de rehenes a los niños por el tema de cuota alimentaria, como es el contenido de la publicidad, pero no es apología del delito. No ha cometido un delito para mi".

Laura Núñez:

"No me parece mal que se de a publicidad el trabajo de abogado porque es una forma de captar cliente. Pero particularmente ésta última de la colega si me parece que va contra la dignidad profesional que está entre las reglas de conducta que debemos observar como abogados (art. 20). Pero desconozco si corresponde que actúe de oficio. Si me gustaría que el Foro de una opinión institucional al respecto".

Julio Noguera:

"Particularmente hace 25 años que hago derecho penal y esto me molesta, pero no por entenderla a la colega como competencia sino porque la figura de un abogado tiene que ser una figura seria. Por ejemplo, el mostrar que una persona va manejando, leyendo el celular y que choca a una persona es escalofriante. Yo entiendo que eso es apología del delito. De cierto modo incita a que uno pueda cometer cualquier delito y no importa, 'llámala a Noriega'. Siempre traté de que esta profesión fuera muy seria, por eso es que no se permiten carteles en un estudio jurídico que tengan forma exuberante o publicidades a través de un altavoz. Igual creo que esta publicidad no le favorece para nada, pero entiendo qué es una abogada que está jugada. Por el tema de los supuestos abusadores, se prestó a las cámaras diciendo que eran violadores y la justicia descubrió de que no había existido tal ilícito. En nuestra profesión lo que más valoran nuestros clientes es la seriedad".

Por otro lado, hubo quienes sí le dieron la derecha a su colega. Ellos fueron Fabiana Salinas, Fernando Bonomo y Romina Vargas Chirino. Los tres celebraron la libertad de acción y de elección de cada profesional para dar a conocer su trabajo, sin intenciones de ofender a alguna parte de la sociedad.

Fabiana Salinas:

"Considero que el spot de la abogada Noriega es bastante original. Que ella no tuvo intención de defender ni de dañar a nadie, simplemente hacer conocer su labor judicial, fundamentalmente en el derecho penal, que es a lo que ella generalmente se dedica. De una manera jocosa, original, sin intenciones de herir o vulnerar el dolor de nadie. A mi me encantó y la aplaudo, sinceramente, me encanta las personas que se arriesgan a hacer nuevas cosas en pos de su trabajo y creo que muchos de los que la critican a la doctora es porque no pueden ser como ella. Es una colega a la que admiro, tiene muchísimo trabajo y si la gente la busca es porque es buena, desde mi punto de vista. Lamento que se hayan herido algunas susceptibilidades, algunos agrupaciones del dolor, a las que se debe respetar profundamente".

Fernando Bonomo:

"Considero que la publicidad de la doctora Noriega está bien. Si ella considera que ese spot le va a rendir en su carrera o a su profesión, creo que está en todo su derecho de realizarla. No lo veo mal desde el punto de vista que no deja de ser una publicidad lo que está en discusión. Si cree que es válido y bueno para su fundamento jurídico y profesional, no veo inconveniente. Cada uno desarrolla la actividad profesional de la mejor manera y siempre apuntando un objetivo en relación a lo económico. Entonces, visto así, me parece perfecto. Y con relación a que si el tribunal debería actuar de oficio, creo que no. El Foro de Abogados se tiene que dedicar a cuestiones puntuales de la protección de los matriculados y que esa institución, se tiene que dedicar a cuestiones específicas y no a estas que son cosas ajenas al foro. La publicidad no está afectando a nadie".

Romina Vargas:

"Me parece una forma válida de promocionar sus servicios. Estoy convencida de cada uno de quienes ejercemos profesiones liberales podemos promocionar nuestros servicios de la manera que cada uno crea apropiada. No veo ninguna falta , ni tampoco la comisión de ningún delito con la publicidad de la doctora".

Quien también ofreció su parecer, pero no se jugó para un lado o para otro fue Sandra Leveque, que expresó: "Conozco a la colega Noriega y entiendo que la doctora ha sido asesorada por expertos al momento de realizar el spot. El ámbito del ejercicio de la abogacía debe ejercerse siempre con la mayor seriedad y respeto tanto a los clientes como a quienes pueden verse afectados por algún hecho delictivo o ser parte en una contienda civil. En cuanto a si existió apología del delito, entiendo que eso lo dilucidara la justicia o en su caso el foro de abogados puede realizar presentaciones que estime oportunas, estando facultado para ello. Los abogados debemos respetar a los colegas y toda contienda debe ser dirimida siempre con el más absoluto decoro y seriedad, no mediáticamente, sino en sede de tribunales".

De los 25 abogados consultados, sólo siete dieron su opinión mientras que el resto prefirió guardar su pensamiento para su entorno personal. Muchos de ellos alegaron que opinar sobre el trabajo de un colega no es lo adecuado, ni para bien ni para mal, por lo que decidieron mantenerse en silencio.

El video que despertó la polémica mostró diversos escenarios en los que una persona podría necesitar de un abogado. En la primera escena, un conductor que enviaba mensajes con su celular atropella a un peatón y luego mira a la cámara y le dice: "Llamen a la Noriega". Esto enfureció a las familias de los fallecidos en accidentes de tránsito, que exigieron que se retractara.

Familiares de víctimas de siniestros viales se mostraron indignados y aseguraron que la denunciarían no sólo en el Foro de Abogados sino también en la justicia penal por apología al delito. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina de la entidad se adelantó y ya programó una reunión para actuar de oficio y tratar el tema.