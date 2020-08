Paro de colectivos en San Juan: repentinamente, seis líneas dejaron de circular este viernes

Todo parecía solucionado hasta el jueves, cuando Héctor Maldonado, secretario general de la UTA San Juan había confirmado a Tiempo de San Juan que no habría paro de colectivos este viernes. Sin embargo y a último momento, las línas 1, 11, 19, 26, 36 y 109 de las empresas Clasur y El Triunfo realizaron una medida de fuerza aduciendo que "los engañaron con promesas de pago", según publicó Canal 13 San Juan.

La información publicada sostiene que el paro durará hasta que se haga aunque sea un mínimo aporte. Hasta último momento, Héctor Maldonado no respondió a las llamadas de Tiempo de San Juan para corroborar esta información.

Desde hace varios días que el sector gremial se mantiene en estado de alerta denunciando demora en los pagos contenidos en la resolución 14/20 (Fondo Compensador para Transporte Público). Luego de varias reuniones con el sector empresario se había decidido levantar la medida ya que se les había prometido a los trabajadores que se les iba a abonar el 50% entre jueves y viernes, y el otro 50% entre el 20 y 25 de agosto.

"Ellos mandaron comprobantes de pago, hoy nos enteramos que nunca existió. No sabemos si se trata de documentos falsos pero los trabajadores nunca recibieron un peso, así no se puede", explicó Maldonado a Canal 13. Por último, sentenció: "La medida durará hasta que venga alguien de la empresa y efectúe un pago aunque sea mínimo. Que saquen planta de donde sea, pero no pueden tener a los trabajadores así".