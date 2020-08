Este año hubo menos donaciones a San Cayetano en San Juan

Este 7 de agosto, los argentinos conmemoran la fiesta en honor al Patrono del Pan y del Trabajo San Cayetano. Sin embargo, la pandemia de coronavirus que azota a todo el mundo y que tiene en vilo al país también afectó a las celebraciones religiosas y esta no fue la excepción. Desde la Parroquia Santo Domingo aseguraron que "este año no hubo el mismo caudal de donaciones que en épocas anteriores", según afirmó la voluntaria de la parroquia María Ines a este diario.

Al mismo tiempo la colaboradora aseguro que "si bien todavía faltan las misas de la tarde, ya a esta hora se siente que no llegó lo mismo que en años anteriores para los comedores, sobre todo se sintió con algunas empresas que directamente ni aparecieron este año". En el siguiente video la voluntaria detalló cómo estuvo la jornada durante la mañana de este viernes en Chimbas:

Al mismo tiempo fueron varios los fieles que aseguraron no haber dejado dinero en las urnas este año por falta de ingresos. La información se constata con la intensidad de los pedidos de fe que se dieron este año por la difícil situación económica que generó la crisis sanitaria por el coronavirus.

"Yo soy jubilada, pero vengo a pedir por mis tres nietos para que encuentren trabajo", contó Angela González a Tiempo de San Juan, mientras en el interior de la parroquia, la voz del párroco que oficiaba la misa indicaba: "En estos tiempos de pandemia, la cruz se hace más pesada". La mujer, con una botellita de agua bendita en la mano y el barbijo en su cara, fue a pedir al santo de su devoción por sus familiares. "Vengo todos los años, pero este año es el más difícil de todos", dijo.

De la misma manera, desde institución religiosa de Chimbas aseguraron que los pedidos por el trabajo este año fueron más fuerte. "La necesidad a veces lleva a pedir mucho más", dijo una de las voluntarias a este diario.