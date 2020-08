Mensaje de una médica caucetera con Covid-19: “dejen de decir que esto no existe, no seamos soberbios”

María Julia Martínez, una médica oriunda del departamento Caucete, decidió romper el silencio y contar lo que ella está viviendo ahora, ya que está infectada de coronavirus.

Cuando se enteró de esta grave situación no lo podía creer, estuvo sin palabras y sin reacción: “Fueron segundos de no saber qué hacer que decir ni sentir. Hoy a una semana, puedo decir que lo estoy contando, con lágrimas, pero lo estoy contando”, escribió la profesional.

A pesar de esta terrible noticia, expresó que sintió mucho cariño de muchas personas y sus más allegados en este duro momento: “Sobran las palabras de apoyo, de cariño, las cartas, los llamados, los mensajes diarios, los presentes que dejan en el hotel... no me alcanzara la vida para devolver y agradecer tanto amor. Y aquí estoy, con toda la buena onda, la buena energía, la fe porque una vez más saldré de esta”, expresó.

Todavía hay gente que cree que esta situación de emergencia sanitaria es “mentira” y “que el virus no existe”, y la médica les dedicó un mensaje: “Solo me queda decirles una vez más que se cuiden, que dejen de decir que esto no existe no seamos soberbios y cancheros como estamos acostumbrados. Ámense, cuídense, valoren el día a día con sus familias, sus amigos sus seres queridos, valoren la vida”, dijo en su portal.

María Julia está sobrepasando esta situación con buena onda y solo espera mejorarse para estar con lo que más quiere: “No es fácil el encierro sola, lejos de los afectos, no hay horario el día es el mismo, pero se puede si se puede y me mantiene pensar el dia que vuelva a reencontrarme con todos y esto formara parte de una anécdota y una batalla más”, finalizó.