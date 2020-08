Habló el dueño del geriátrico que suma dos positivos de coronavirus: “Es una situación angustiante”

“La situación está contenida, los familiares en conocimiento, la residencia se está haciendo cargo, nosotros hace 4 ó 5 meses que estamos esperando esto”, dijo Martín Distéfano a Tiempo de San Juan. Se trata del propietario del geriátrico Sol de Otoño, ubicado en Rawson, que está en medio de un operativo especial sanitario por detectarse el lunes un caso positivo de coronavirus. Este martes se sumó un nuevo positivo entre los residentes, según confirmaron fuentes oficiales. Por ser una comunidad cerrada y personas de alto riesgo, Salud Pública ya considera casos positivos a los 18 adultos mayores huéspedes, lo que encendió las alarmas en los sanjuaninos y, sobre todo, en los familiares de los residentes. De ellos, 4 están internados, estables, en el área COVID-19 del Hospital Rawson.

Sobre el origen de los contagios, el empresario aseguró que “no tenemos hipótesis. Hemos hecho la investigación de la trazabilidad, tenemos varios focos que pueden llegar a ser. Nosotros teníamos una sala construida afuera de la residencia aprobada para las visitas pero aparentemente no es ese el foco. Pero no quiero malinformar”. Agregó que “ni idea si es algún empleado. Están todas o ninguna de las chances” y ratificó que un empleado es oriundo de Caucete pero también hubo visitas de esa comuna. “No quiero responsabilizar a nadie hasta que se haga la trazabilidad”, subrayó.

Distéfano afirmó que los pacientes están todos contenidos y que hay comunicación fluída tanto con Salud Pública como con la Policía.

“Estamos viviendo acá ahora. Son 5 empleados más los dueños que nos hemos quedado a vivir acá. Eso está hecho en el plan de contingencia por protocolo”, indicó. “Los que no son residentes no hemos tenido síntomas y no nos han hisopado”. De los que quedan en el geriátrico, 11 residentes presentan síntomas, pero sólo alta temperatura, hasta el momento.

Distéfano afirmó que se han dedicado especialmente a contener a los familiares pero que no tienen todas las respuestas a sus inquietudes, ya que la situación es delicada. El lugar, ubicado en Ezpeleta al 95 oeste, en la populosa Villa Krause, está blindado desde este lunes, cuando se activó el dispositivo por el primer positivo, una mujer adulta mayor que reside en el geriátrico.

“Con los familiares nos manejamos vía telefónica, les doy el parte diario, cada vez que tienen un síntoma. Acá en la residencia tengo un sistema de cámaras y los pueden ver todo el tiempo. Los familiares están todos ansiosos y están bombardeados con la información. Es una situación compleja”, contó. Los residentes tienen entre 70 y 95 años, todos con condiciones de salud preexistentes que los hacen pacientes de riesgo.

Cómo viven el aislamiento los dueños

Distéfano y su esposa abrieron el geriátrico hace 6 años (no son dueños de ningún otro). “Mi señora y yo vivimos una situación angustiante, en cuanto a la incertidumbre de contener a los familiares. Tengo mi familia dividida, mi hijo e hija que son menores viviendo solos. Y esas ansiedades y sobre todo la falta de información para poder brindarles”. Ella tiene 44 años y él 43 y se consideran “sanos”: hasta ahora no presentan síntomas.

El empresario dijo que desde que por estos días se están manejando con el mismo protocolo que durante toda la pandemia que ya era estricto y se han intensificado algunas medidas como el recambio de camisolines.

Después de estos 14 días el matrimonio prevé seguir viviendo en la residencia y pasado este plazo, harán recambio de los 5 trabajadores, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

El mapa de situación

Por su parte, el subsecretario de Medicina Preventiva de Salud Pública, Matías Espejo, en diálogo con Tiempo de San Juan, pasó en limpio la situación sanitaria a este viernes: de los 18 residentes, dos dieron positivo pero hay otros "con altísima sospecha", 11 presentan síntomas y 4 fueron internados. Los demás residentes "no necesariamente serán hisopados" y ya todos han sido asumidos como pacientes positivos de COVID-19. El estado de salud de las personas internadas "es bueno". El personal de geriátrico sí será hisopado y todos deben permanecer aislados.

Esta residencia es uno de los tres geriátricos privados provinciales que tenía aprobadas las visitas. Al entrar San Juan nuevamente en fase 1, obviamente quedaron suspendidos estos contactos con gente del exterior, que eran regidos por fuertes protocolos. No hay novedades con ningún otro geriátrico hasta este momento, comentó el funcionario.