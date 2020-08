La historia del refugio para esquiadores a 3.400 metros sobre el nivel del mar

Rafael Lucero tiene 82 años y una extensa trayectoria como médico traumatólogo. Llegó a ser director del Hospital Rawson en 1997, pero también le dedicó gran parte de su vida al Ski Club San Juan y al refugio de Manantiales que está ubicado a 3.400 metros sobre el nivel del mar y que se construyó en 1983. Hoy, quien preside la institución es su compañero y amigo Guillermo Guerrero del Cid.

Todo comenzó en el año 78’, cuando Rafael estaba esquiando en Penitentes con un amigo. Allí pensaron que estaban realmente cerca del límite con San Juan y que debería haber algún lugar en la extensa Cordillera de los Andes que permitiera hacer esquí en su provincia. Y así fue como charlando con andinistas y conocedores de la montaña que un grupo de sanjuaninos fueron dando pasos hasta crear el Ski Club San Juan.

Sergio Claudeville, Rafael Lucero y Guillermo Guerrero en el refugio

Tuvieron que recurrir a gente experta, como el jefe de instructores de Portillo (Chile) de aquél momento. Le mostraron la zona, les dio consejos y así fueron progresando hasta que se decidió hacer una nueva huella. Ese fue el paso previo a la construcción del refugio que hasta el día de hoy alberga a los esquiadores sanjuaninos y también, en otras épocas sin pandemia, le daba cobijo a turistas de distintas partes del país y del mundo.

Fue así como en el año 83’ durante la gobernación de Leopoldo Bravo que se construyó el refugio. Desde entonces, con esfuerzo y mantenimiento, sigue en pie en plena vega de Manantiales. Luego, obtuvieron distintas mejoras, como por ejemplo paneles fotovoltaicos para tener energía eléctrica.

“La idea es que aquí se haga un centro, aunque no pretendemos que sea como Las Leñas, Catedral o esos. Sabemos que estamos al norte, pero aquí se puede esquiar lo más bien. Sería la pista más al norte de Sudamérica, y también a mayor altura sobre el nivel del mar”, sostuvo Lucero.

Sin embargo, sabe que no es fácil conseguir los fondos para que se construya algo más grande. “Hemos tenido épocas en las que ha habido gente que ha colaborado activamente, y otras no. En la época de Leopoldo Bravo se colaboró mucho, con Gioja también, hasta se hizo un estudio de factibilidad con resultados favorables. Falta dar algo que estimule a la gente a invertir, a decidirse a hacer algo. Las inversiones en este tipo de cosas son de riesgo, caras, no es fácil, pero es cuestión de ponerse y hacerlo, incluso con cierta humildad, sin pretender ser como otros centros”, admitió.

Ubicación del refugio

Hoy, Lucero está jubilado pero su hobby es el refugio, el club y el esquí. Sabe que hay detalles que dificultan el acceso, como el camino, que es de montaña. “Más de una vez nos hemos quedado sin poder subir porque caen piedras que hacen imposible pasar. Hemos planteado poder cambiar la traza en algunos lugares, Uñac recibió a nuestro presidente y tesorero, para poder hacer cosas más pequeñas, el esquí de aventura y trekking. Seguimos empujando y esperando que nos ayuden y nos hagan esas modificaciones”, sentenció.

Para conocer Manantiales hay que contactarse con el club, a través de la página www.skiclub.com.ar y si no a través de Instagram (@skiclubsanjuan). Desde el club presentaron un proyecto llamado Nomad Winter Experience, que consta de 3 días y 2 noches, una de ellas en el refugio, donde esquiadores y familias pueden acceder al lugar y pasar una experiencia única.