Desde Pocito a todo el país: Uñac en el corte de cinta y el inicio de las presenciales

El gobernador Sergio Uñac estuvo este lunes junto a diferentes autoridades provinciales y nacionales en la inauguración de un nuevo establecimiento educativo en el departamento de Pocito. El evento se vivió con total intensidad por darse en el marco de un día histórico para el país. Ya que la provincia fue la primera en toda Argentina en implementar un protocolo para las clases presenciales después de varios días.

Se trata de la Escuela 12 de Agosto de Pocito, la que fue testigo de una jornada histórica con el retorno de las clases presenciales después de 145 días de parate de asistencia en las aulas. No así las clases virtuales que siguen siendo una opción para los padres que no consideren apto mandar a sus hijos a la escuela. Al respecto el gobernador de la provincia hizo referencia a esta situación y dijo que "vamos a ser respetuosos de la decisión de los padres, de todas maneras nosotros ya hemos puesto a disposición todas las medidas sanitarias para ir avanzando en la vuelta de las actividades", afirmó Uñac en un evento que fue cubierto no solo por medios sanjuaninos, sino por cadenas nacionales.

Con posterioridad al corte de cintas y descubrimientos de placas, el máximo mandatario dio su mensaje sobre esta jornada tan esperada por la comunidad educativa de toda Argentina.

Dentro de todas las autoridades que estuvieron presentes por vía digital, el ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta fue uno de los altos funcionarios que no se quiso perderse de una jornada de vital importancia para el país y para San Juan. También acompañaron al gobernador el ministro de Educación de San Juan, Felipe De los Ríos y la viceministra de Educación a nivel nacional, Adriana Puiggrós, quien confesó "estar muy emocionada por el retorno a clases".

Luego el ministro Trotta dijo "esto implica un enorme compromiso de toda la comunidad educativa y es el reflejo de un gran esfuerzo que se realizó con el estatus sanitario". Y agregó que "esperamos que las provincias que están en una situación sanitaria a la de San Juan puedan comenzar a dictar las clases presenciales".

Por último el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, afirmó a todos los presentes que "buscamos darle tranquilidad a los padres, les estamos dando una mochilita con todos los elementos sanitarios, también se les toma la temperatura y hay personal en todas las escuelas", dijo el gobernador en rueda de prensa. Y agregó que "el Estado tiene que no acostumbrarse a vivir en un estado permanente de pandemia, porque si bien estamos en una situación sanitaria complicada, lo que nos quedaba era volver a la educación presencial, sobre todo en las zonas rurales donde hay menor conectividad", afirmó.