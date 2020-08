Caso del repatriado fallecido en un incendio: pusieron en aislamiento al policía que ayudó a los huéspedes

El pasado sábado a la noche se desató un incendio en un hotel de repatriados que se cobró la vida de uno de sus huéspedes, mientras que el resto de los ocupantes logró salir a tiempo. Todo ocurrió en el establecimiento que se encuentra sobre calle 25 de Mayo, a pocos metros del supermercado Vea.

Fue gracias al aviso y ayuda de un policía que se encontraba haciendo adicionales en las inmediaciones que pudieron controlar el fuego y razón de esta intervención el funcionario debió ser aislado. Así lo confirmaron desde Relaciones Policiales de Policía de San Juan a este diario. Por tal motivo el funcionario ahora se encuentra cumpliendo el aislamiento preventivo en un hotel de la provincia y de momento no informaron si hubo algún avance en este caso.

Recordemos que lo primero que se supo de la tragedia es que el fuego se expandió en cuestión de minutos alertando de inmediato a los huéspedes, que eran 12 y sólo 11 lograron salir a tiempo del edificio. Sin embargo una persona, que tendría entre 20 y 30 años, quedó atrapada en la planta alta donde se alojaba y murió, según lo que se sospecha, por inhalación de monóxido de carbono.

Por otra parte, la jefa de Epidemiología Mónica Jofré señaló este lunes que la víctima de aquel siniestro "fue asistido por nuestro equipo social y de psicólogos. Tenía asistencia e incluso se lo medicó". La profesional destacó que "no se lo hisopó ya que no llevaba 12 días alojado y en ese hotel no había pacientes con COVID detectado".

Acerca de la situación del resto de los huéspedes, confirmó que "seguirán alojados en el hotel donde se los derivó".