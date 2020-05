El bailarín que se reinventó por la pandemia y ahora hace delivery de comidas

Enzo tenía grandes proyecto para este año. Entre los festivales y clases presenciales con sus alumnos, para el joven bailarín rawsino se le avecinaba un 2020 movidito. Pero con la llegada del coronavirus al país su vida cambió por completo Y aquellos planes que tenía tuvieron que reinventarse y adaptarse al confinamiento y clima de incertidumbre.

Con su academia Latin Dance cerrada desde el 15 de marzo y ante la falta de ingresos, ya que al estar cerrada la sede sus alumnos no pueden pagar la cuota, el bailarín tuvo que apostar a otro emprendimiento desconocido hasta ahora para él: la gastronomía. Junto a un grupo de amigos que estaban en su misma situación, armó un local de comidas rápidas con delivery que funciona de martes a domingos. Además los fines de semana sumó la venta de pollos y empanadas.

"Por más que la danza sea una pasión, en mi caso y en el de los profes era nuestro único ingreso. Pero con esto tuvimos que dejar la docencia para apostar a un proyecto gastronómico en casa. Es nuestra opción para salir un poco de esto. Hay muchos impuestos de por medio y tuvimos que empezar con la venta de comidas para solventar gastos y demás. Además es una manera de también ayudar a amigos que lamentablemente están parados por la pandemia", contó el joven.

El local se llama "Gringo delivery" y queda en Villa Krause (Calvento, entre Alvear y Gobernador Rojas). Abrió justamente en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio para salir a flote de la crisis que provocó el coronavirus en muchos hogares. "Nos sirve para pagar el alquiler, para pagar el gas que ahora viene con una factura bastante pesada y para vivir. Nos ayudamos entre nosotros con lo que recaudamos. Por ejemplo, en mi caso antes habían dos ingresos en mi casa. Pero cuando se paralizó todo quedó uno solo y tuve que ponerme con este emprendimiento para hacerle frente a la situación", apuntó.

Enzo trabaja de 19 en adelante con su proyecto gastronómico. Sin embargo, no deja de transmitir sus conocimientos de danzas a sus alumnos. Con las clases presenciales suspendidas, envía apuntes a través de Internet. "Enviamos material para que los chicos estudien online. Hasta pudimos adelantar trabajo, para que cuando volvamos queden sólo la parte práctica. Es todo gratuito, no cobramos nada. Es una forma de que no pierdan el año, ya que todos los alumnos hacen carrera", cerró.