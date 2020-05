De amores, infidelidades y pasajeros fantasmas: las historias de los taxistas sanjuaninos

"Lo que ocurre en el taxi queda en el taxi", dice uno de los trabajadores que recorre San Juan hace 16 años y que este jueves, al igual que sus colegas de todo el país, festeja el Día del Peón del Taxi que se celebra cada 7 de mayo en conmemoración al nacimiento de Eva Perón quien fuera la fundadora del Sindicato de Taxistas Argentinos en el año 1950.

También se festeja este día como un recordatorio a la fecha en la que se firmó el primer convenio de trabajo que regula la actividad, que fue creciendo a pasos agigantados y que hoy incluso trasciende al simple traslado de pasajeros. La tarea que realizan estos trabajadores es sumamente importante para muchos que los utilizan este medio en todos los momentos de su vida, y es así que poco a poco "nos convertimos en algo más que choferes, porque muchas veces somos psicólogos, enfermeros, investigadores o lo que se te cruce, porque en el taxi pasa de todo", dijo el presidente del Sindicato de Peones de Taxis de San Juan, Gustavo Gómez, que lleva varios años arriba del vehículo.

Comenzaremos con la historia de una pasajera sanjuanina que estuvo a punto de ser madre arriba de un taxi. "Un día iba andando por la calle y me hizo seña un chico que estaba desesperado, cuando me pare me dijo que su mujer estaba por tener familia y tuvimos que salir disparando al hospital. Me acuerdo que el camino le hicimos seña a la policía para que nos hiciera paso y así poder llegar a tiempo porque la mujer que venía atrás estaba a punto de ser madre", comenzó relatando Gómez del día que tuvo que ser algo más que un simple transportista de personas. "Finalmente el niño nació bien y la gente quedó muy agradecida. Y si bien no los volví a ver, esas son las cosas que se te quedan y no se te olvidan más, porque te ponen nervioso pero al final cuando sale todo bien te pones muy feliz", sostuvo.

Monumento al taxista en Buenos Aires. Un Siam Di Tella 1500, sinónimo de taxi durante la década del 60'.

Otro de los taxistas consultados, que habitualmente está en la parada de un conocido supermercado de la calle 25 de Mayo en el centro, sostuvo que "en el taxi vos te haces amigos, enemigos, conoces gente para toda la vida como también otros que decís por qué se subió. Personas tranquilas y otras desesperadas, o por ahí alguno que te roba y eso es preocupante. Pero también te haces amigos eternos que los acompañas en toda su vida y te terminan invitando a los cumpleaños y esas cosas. Como también hay gente que te pide cosas raras como seguir a su pareja infiel por todos lados y otros que por su culpa te termina parando la policía porque van haciendo cosas raras", en palabras del taxista Ricardo Álvarez, que cambió su horario de trabajo por el diurno porque "no toleraba las cosas turbias que pasan en la noche con pasajeros que te piden que los lleves a comprar droga, o levantar una prostituta o la misma inseguridad donde a veces no sabes si llegas a tu casa".

Las noticias de inseguridad en los taxis son muchas veces una constante. Pero a veces son los taxistas los que terminan dando contención y seguridad a quienes se suben. "Una vez, tipo 7 y media de la mañana, cuando el Registro Civil estaba en calle Laprida me paró una chica del edificio que venía corriendo y llorando, estaba de novia y se dio cuenta que la engañaban. Y nos pusimos a conversar y resulta que el muchacho hace tiempo la engañaba con otra. La chica que lloraba era una mujer muy hermosa y yo le decía que se tranquilizara porque no era el fin de la vida. Le decía que iba a poder encontrar otra persona porque era muy bonita y al final terminamos sido muy buenos amigos. Una amiga de fierro. Nunca tuvimos nada como pareja pero me hice una buena amiga", contó Gómez que armó toda una vida arriba del taxi.

Y si bien esa vez no solo consiguió una amiga, el mismo contó que pudo formalizar una relación gracias al taxi. " Yo conocí a mi pareja una noche en un boliche y recuerdo que ella esa noche no me quería decir su nombre, pero a mi me gustó mucho y pensaba que algún día nos íbamos a volver a encontrar porque San Juan es chico. Me acuerdo que fue en calles Mendoza y Mitre, donde antes había un supermercado. Esa mañana me hizo seña una mujer muy linda y me paré, y dio la casualidad del destino que la chica que se subió con los bolsos es mi actual pareja ahora. Por eso este día es importante para todas ellas, porque la mujer y la familia acompaña al taxista en las buenas y en las malas, y lo es todo para nosotros", sostuvo Gustavo Gómez.

En el contexto de pandemia actual muchos trabajan en la entrega de los bolsones del Ministerio de Desarrollo Humano y manifestaron tener dificultad para conseguir el pasaje.

En el asiento de atrás del taxi la gente encara diferentes situaciones. "Un día en Capital voy a buscar el pasaje de una mujer y sale el padre a tomarme la patente, los datos, etc. La chica iba a un cumpleaños y parecía que iba vestida como una monja. Me acuerdo que se subió al auto y ni hablaba. El padre me decía que me iba a llamarme para saber si la chica entró al cumpleaños, yo le dije que me iba a demorar 15 minutos en llegar y que no había problema, pero cuando nosotros hicimos dos cuadras, la chica se sacó el vestido adentro del auto y ya no era tan monja. Después me llamó el padre pidiéndome que la fuera a buscar, pero no acepte ese pasaje", contó uno de los taxistas que prefirió mantener el anonimato.

De todos los pasajeros que se suben a los taxis, algunos suelen dejar perplejos a los conductores. "Un compañero nos contó que alzó a una mujer en las Chimbas y que iban conversando normalmente. Pero ese día el que hablaba en su mayoría era el conductor porque estaba preocupado por su separación. Iban por calle Mendoza en dirección al sur, pasaron el centro y llegaron a Rawson y cerca de la feria la mujer dijo que se quería quedar ahí. Era de noche, por eso nuestro compañero nos contó que se dio vuelta para ver donde estaba la mujer y asegurarse de que todo este bien. Pero cuando la buscó, ya no estaba", sostuvo Gómez sobre una situación que le pasó a uno de los taxistas del sindicato.

Más allá de las dudas que les pueda generar a varios lectores las experiencias que le sucedieron a estos trabajadores - y las que todavía quedan en el tintero - lo cierto es que el taxista hace tiempo que no es solamente un taxista. "El taxista es psicólogo porque siempre te pregunta cómo andas, o somo investigadores privados que nos piden seguir a la gente, o médicos cuando tenemos que intervenir, por eso es una de las mejores profesiones de todas", finalizó el presidente del Sindicato de Peones de Taxis.