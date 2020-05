Dolor por un sanjuanino que falleció en Buenos Aires tras pelear contra una grave enfermedad

Familia y amigos de Juan Becerra, un joven sanjuanino que falleció el pasado martes en Buenos Aires, apelan a la solidaridad y piden ayuda para poder pagarle la cuarentena en un hotel a su hermana, luego de acompañarlo durante sus últimos días. Julieta, una amiga de la familia, contó a Tiempo de San Juan que desde Desarrollo Humano de San Juan ya le garantizaron el traslado a la provincia.

A sus 35 años, “Juancho” falleció luego de pelear durante 5 años contra una enfermedad llamada Linfoma de Hodgkin. En diciembre pasado había sido trasplantado de la médula, de la cual se recuperó bien, pero en el último mes se le complicó el hígado y murió tras luchar durante tres días en coma inducido.

Julieta y su prima decidieron realizar la colecta, que en principio buscaba colaborar con su padre y hermanas en el traslado del cuerpo de Juan, y que finalmente será para costear la cuarentena en un hotel cuando su hermana Cinthya regrese. Además, para futuros gastos como el cementerio y demás.

Juan junto a su padre y hermanas

Aún no se sabe con precisión cuándo se realizará el traslado, porque todavía faltaba presentar algunos certificados. Juan estuvo internado desde el trasplante de diciembre en el Hospital del Cruce, en Florencio Varela. Era muy querido en su entorno y era muy cercano a sus dos hermanas y a su padre. Debido a su enfermedad, hacía tiempo estaba desempleado.

Según contó Julieta, luego de que se conociera la triste noticia, mucha gente le llamó para colaborar: “Muchas personas me llamaron para donar dinero y para decirme que lo lamentaban mucho. He recibido más de 150 llamadas. Juan era muy buena persona, él te ayudaba en todo, te aconsejaba y no tenía maldad. Era un pan de Dios”. Para colaborar con la familia y Juan, pueden hacerlo contactándose con Julieta al 2644509450.