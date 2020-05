La terrible historia detrás de la anciana que encontraron muerta en Rawson

El pasado viernes por la mañana, una mujer de 65 años fue hallada muerta en el interior de su casa del Barrio Güemes en Rawson. Según detallaron fuentes policiales, el cuerpo de la anciana identificada como Elena Isabel Merlo yacía en el suelo de la vivienda en claro estado de abandono. La pericia policial determinó que Merlo no presentó signos de violencia y que aparentemente se habría caído en el patio de su casa, produciéndose el deceso por un fuerte golpe en la cabeza.

“El día que murió la ´chiquita´ (apodo por el que la conocían los vecinos) la policía no podía entrar a la casa por la gran cantidad de basura que había, por eso tuvieron que romper la puerta de atrás para poder sacarla”, afirmó la vecina Karina Oro a este diario. La misma sostuvo que “la señora que falleció vivía para sus animales, tenía un montón y a veces no comía para darle a los perros su ración, también tenía la intención de comprar una casa para dejársela a sus perros. Ahora lo que nos preocupa a nosotros son todos esos animales que quedaron encerrados en la casa de la señora y que vaya a saber uno como están”.

Lugar donde encontraron a la mujer fallecida.

Según afirmó el vecino Miguel Ángel Soria que vive de manera colindante, “la mujer tiene una historia muy particular, nosotros hemos vivido aquí toda la vida y conocíamos a sus padres, pero ella nunca salía a la calle cuando era niña, ni siquiera a comprar ni nada. Estaba todo el día ahí metida hasta que falleció Don Merlo y Doña Elena (padres de la mujer). Recuerdo que ellos viajaban a Mendoza y un día el señor sufrió un infarto y al mes siguiente la mamá también falleció. Desde ahí la señora tuvo que salir, pero estuvo más de 20 años sola”, contó Soria. Quien agregó que “la señora era muy buena, los malos fuimos nosotros que la dejamos morir así porque sabíamos cómo estaba viviendo”.

La vivienda era inaccesible para la policía.

Algunos vecinos comenzaron a darle comida cada tanto porque “ella ya no se cocinaba ni nada, lo que nunca entendimos es porque la familia no llego o si la ayudaban y ella no quería recibir su ayuda, la cosa es que se quedó sola. También sabíamos que ella venía de una familia con muchos recursos de Mendoza, pero fue muy triste cómo terminó”, afirmó otro de los vecinos que habló con este medio.

Otra de las viviendas que aparece señala como propiedad de la fallecida.

Las viviendas que aparecen señaladas por los vecinos como propiedades de Elena Isabel Merlo se encuentran de manera cercana y comparten el mismo lamentable escenario: el abandono absoluto y la gran cantidad de animales que quedaron confinados en el lugar. Algunos encerrados dentro de la casa donde falleció la señora y otros con la posibilidad de salir.

A la par circulan otras versiones dentro de los vecinos que conocieron los últimos días de Merlo. Muchos detallaron que "la familia de la señora quiere venir de Mendoza a vender las propiedades y sacar toda la mugre y los animales que hay adentro", en palabras de una vecina que vive frente a la casa donde falleció la anciana de 65 años.