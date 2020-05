San Juan: los paseos de los chicos dependen del buen comportamiento de los grandes

Según Carlos Munisaga, la posibilidad de que los menores sanjuaninos puedan volver a tener salidas recreativas controladas depende de cómo se comporten los adultos durante este inicio de la Fase 4 de cuarentena. Es que es clave que el estatus sanitario de la provincia siga como está para que se sumen nuevas actividades.

El Secretario de Seguridad aseguró ante los micrófonos de AM1020, que las salidas recreativas están siendo analizadas, pero que todavía no tienen una fecha aproximada para darle el OK a los sanjuaninos para hacer breves paseos, como sí sucede en otras ciudades argentinas. Incluso el Gobernador Uñac aseguró en la conferencia del pasado viernes que la provincia no quiere apurar este paso debido a que se acerca el frío y por lo tanto aumentan las posibilidades de contagio tanto de coronavirus como de otras enfermedades respiratorias.

Por el momento, aseguró Munisaga, lo que los sanjuaninos deben tener en mente es que la norma es que no se puede salir a la calle, excepto quienes tienen un motivo particular como trabajo autorizado o hacer compras justificadas. "A las 20 no puede haber nadie en la calle, excepto deliverys, algún que otro trabajador o personas que vayan a buscar comida. Después de ese horario la mayoría de las actividades ya dejaron de atender", aseguró el funcionario.

Si bien desde Gobierno entienden que hubo una buena respuesta de la mayoría de los sanjuaninos, más flexibilizaciones dependen de que no haya un aumento de personas incumpliendo la cuarentena. Hasta el momento se han tenido que detener o multar cerca de 12.000 personas, según dijo Munisaga, pero esperan que no haya un pico en el incumplimiento.

Los chicos y las compras

Uno de los puntos que más consultas ha generado desde que se anunció la apertura del comercio es si los menores de edad pueden o no ir acompañados de sus padres a hacer compras. Con respecto a esto, Munisaga fue tajante: los chicos deben permanecer en casa a menos que se trate de una situación de fuerza mayor.

Esto significa que los menores de 12 años sólo pueden acompañar a hacer compras en por ejemplo supermercados si el progenitor puede demostrar que es un caso excepcional y no tiene forma de dejarlo en casa a cargo de alguien más. En cambio, para ir a comprar por ejemplo indumentaria, no permitirán la salida de los niños, sino que los padres deberán encargarse de tomar medidas o llevar el calzado anterior para comprar.

Los mayores de 60, en casa a pesar de las quejas

A pesar de las quejas de clientes y comerciantes, que pedían flexibilizar la prohibición de salidas a los mayores de 60 años, Gobierno decidió que este grupo de riesgo permanezca en sus casas y no puedan salir a comprar. Munisaga, durante la entrevista, aclaró que siguen pudiendo salir a hacer compras de primera necesidad y al cajero, pero pidió que siempre que sea posible, pidan ayuda a alguien más para no tener que verse en la obligación de exponerse al riesgo de contagio.