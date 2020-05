Lo que podés hacer y lo que no en el inicio de la nueva normalidad en San Juan

El 11 de mayo arranca la nueva normalidad en San Juan, el término usado por el gobernador Sergio Uñac para referirse a la cuarentena con cambios que empezará en la provincia el lunes. Tras un minucioso análisis de la situación epidemiológica, se decidió flexibilizar algunas de las restricciones, tal es el caso del comercio, de la industria y de otras actividades. Lo mismo cabe dejar en claro que la flexibilización no implica que se habiliten las reuniones sociales, ni las visitas entre amigos.

-Comercio

Las puertas del comercio abrirán con horarios distintos a los habituales: los locales de 10 a 16 de corrido y en el caso de los shoppings y paseos comerciales de 12 a 20. Para ordenar la circulación, los lunes, miércoles y viernes podrán salir a comprar las personas cuyo DNI termine en 0,1,2,3 y 4 mientras que los martes, jueves y sábados quienes tengan DNI finalizado en 5,6,7,8 y 9. Hay que recordar que las farmacias, los supermercados y las ferreterías nunca cerraron.

Los mayores de 60 años seguirán sin poder salir ya que están considerados grupo de riesgo como así tampoco los menores de 18 años. Lo que sí se podrá es que los padres solos puedan ir a comprar con un hijo menor de 12 años.

-Industria

Se habilitó el trabajo de las industrias sanjuaninas. El Gobernador apeló a la conciencia empresarial y pidió que sigan los protocolos de funcionamiento. En caso de que no respeten las normas de seguridad sanitarias establecidas, habrá inspectores que aplicarán fuertes multas.

-Peluquerías, gimnasios, estéticas y centros de belleza

El trabajo de las peluquerías se habilitó semanas atrás, pero las estéticas y los centros de belleza aún no están habilitados para funcionar. Aún no está definido cuándo abrirán sus puertas este tipo de lugares. Lo mismo pasa con los gimnasios, que ya presentaron un protocolo que aún no es aprobado.

-Restaurantes y confiterías

Si bien están habilitados para funcionar no pueden recibir al público, solo pueden vender vía delivery y los cafés bajo la modalidad "al paso".

-Fúnebres

Hasta antes de esta cuarentena no estaban permitidos los velatorios, los cuerpos eran directamente llevados al cementerio para proceder al entierro. Desde el 11 los velorios seguirán prohibidos pero sí se permitirá que los seres queridos del fallecido le puedan dar el último adiós.

-Juego

La quiniela volverá. Las agencias abrirán sus puertas pero los casinos aún no están habilitados para funcionar, de acuerdo a las últimas resoluciones del Comité de Crisis.

-Transporte y pautas para quienes entren

Los colectivos funcionarán con todos los pasajeros sentados, en cuanto a las frecuencias habrá mayor concentración en los horarios picos para que la gente pueda transportarse a sus lugares de trabajo. Taxis y remis seguirán funcionando como hasta ahora. Los vuelos y los viajes a otras provincias aún no están habilitados. Para ingresar y egresar a San Juan hay tres pasos abiertos: el de San Carlos (Mendoza), El Encón (San Luis) y Marayes (La Rioja). Quienes ingresen a la provincia deberán hacer cuarentena obligatoria en hoteles durante 14 días.

-Salidas recreativas y sociales

Salir a hacer actividad física, a la plaza o todas aquellas salidas consideradas de esparcimiento seguirán prohibidas en San Juan. Lo mismo sucede con las reuniones sociales, no están permitidos los festejos de cumpleaños ni las celebraciones de ningún tipo.

-Escuelas, universidad e institutos educativos

Continuarán cerrados todos los establecimientos educativos según confirmaron desde el Gobierno de la Provincia. Continuará la modalidad on-line y a distancia.

-Administración pública y Emicar

Volverán los estatales a sus puestos de trabajo, pero todos aquellos trabajadores que sean de grupos de riesgo o con hijos menores de 12 años a cargo seguirán en aislamiento. El Emicar volverá a operar también pero con un protocolo de seguridad especial, con un sistema de turnos y respetando el distanciamiento social.

-Otras profesiones

En el caso de los trabajadores independientes, como abogados y contadores, continuarán trabajando como se estableció en el protocolo de flexibilización de cuarentena anterior.

-Templos

Con los líderes religiosos se está trabajando en un protocolo de apertura, pero las celebraciones religiosas continuarán prohibidas.

-Bancos, financieras y seguros

Los bancos ya operaban pero ahora se le suman las casas de préstamos y los agentes de seguro.