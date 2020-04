Tras la apertura de peluquerías, estéticas sanjuaninas y centros de pilates también piden volver

Sumidos en la crisis económica que desató el coronavirus, los propietarios de estéticas y centros de pilates de San Juan pretenden ser el siguiente rubro que tenga permitido abrir sus puertas, al igual que sucedió con las peluquerías que fueron habilitadas para trabajar, pues aseguran que para ellos la situación resulta compleja e insostenible.

Es que tras permanecer sin funciones durante la cuarentena, los ingresos para quienes viven de la actividad son nulos y por ello les urge volver al ruedo, por lo que se unieron y confeccionaron un protocolo para que Salud Pública evalúe su realidad y resuelva su apertura. Basados en las regulaciones que adoptaron las estéticas de España y de Buenos Aires, que tienen como modelo, están volcados a la tarea de adecuar a las funciones que se desempeñan en este territorio.

"Estamos muy afectados por la situación, con cero ingreso. Muchas personas son inquilinas y entonces es todo un tema tratar de arreglar con los propietarios y estar al día con los pagos", manifestó la dueña de un conocido centro de spa. Asimismo, indicó que en muchos casos hay personas que siguen tratamientos terapéuticos que demandan el servicio. "También nos dedicamos a la gimnasia preventiva y la rehabilitación", sostuvo.

En ese sentido indicó que el protocolo tiene como objetivo principal tomar los recaudos necesarios por la pandemia, con medidas de higiene específicas, y ofrecer seguridad para quienes concurran a dichos lugares. "La idea es obtener el permiso. Para eso trabajamos en la presentación que garantice eliminar los riesgos de contagio", agregó.

Entre las medidas que proponen, está la de habilitar algunas funciones y dejar de lado la parte de cosmetología, es decir cualquier tipo de acción que represente tomar contacto con la cara. A esto, las autoridades de Salud han manifestado estar en contra por el momento, dada la exposición de las vías de contagio (ojos, nariz y boca). "Los tratamientos faciales son difíciles de realizar, lo sabemos, pero se pueden hacer otros trabajos como masajes", detalló.

Con unas 20 personas en este grupo de manifestantes, desde el sector señalan que no son los únicos y aseguran que hay más interesados que se están organizando por su cuenta. Fabián Gil, de la Escuela de Capacitación de Estética y también dedicado a la venta comercial de productos a profesionales, advierte que es importante el número de trabajadores afectados que no pueden desarrollar su tarea, aunque informó que no existe alguna asociación que los reúna.

Vinculados a la Federación Argentina de Cosmetólogos como instituto privado de capacitación, desde la entidad impulsaron un petitorio nacional para que el ámbito tan diversificado vuelva a la actividad. En él refieren a las normas de bioseguridad que deben cumplir los profesionales y, por ello para colaborar, Gil adelantó que realizarán un curso online gratuito para los interesados.

"Para nosotros no es una novedad trabajar con barbijo y con guantes, ahora lo que habrá que ajustar es la sanidad en los lugares. Lo que queremos con la capacitación, que será con médicos que la avalen, es darle fuerza al pedido de los trabajadores y solidarizarnos con ellos", cerró.