El enfermero sanjuanino que despierta cantando a los más frágiles en tiempos de pandemia

Iván Castro es un joven sanjuanino que dentro de poco se convertirá oficialmente en enfermero. Le faltan unas pocas materias, pero su devoción y entrega ya están a la vista. Porque todos los días, además de darle los cuidados sanitarios correspondientes a los abuelos de la Residencia Eva Duarte de Perón (Ex Asilo de Ancianos), él se toma un tiempo para inundar de arte los rincones del lugar. “El enfermero cantante”, le dicen los que no saben su nombre, o tal vez, los que no se acuerdan.

Porque Iván llega y canta canciones de todo tipo. Folclore, cumbia, melódico, románticos, o un tango si se lo piden. Los abuelos del lugar le piden canciones como si fuera un nieto que va hacer los mandados al almacén del barrio. “Mañana despiérteme con tal tema, me dicen por ahí, y si no me encargan el tema que quieren escuchar al otro día para que me lo aprenda”, sostuvo el enfermero a este diario.

La carrera de enfermero no siempre fue la prioridad en la vida de Iván. Porque la música también jugó, y juega, su partido al momento de disputarse las pasiones. “Empecé cantando en bares, parrilladas o algún eventito que salía en la noche, con eso un día me pude empezar a pagar mis estudios en la Católica y hoy me falta poquito para recibirme”, contó el joven que supo integrar hoy en día dos de las cosas que más disfruta hacer en la vida: cantar y ayudar.

“Hoy en día lo que vivimos en la residencia es bastante particular, porque los abuelos llevan casi un mes de aislamiento sin ver a sus familiares, pero también hay mucha gente sola que está bajoneada por razones obvias”, dijo el enfermero sabiendo que su tarea en estos momentos es vital, no solo por cuestiones básicas de salud como son la prevención y cuidado que hay que tener con los pacientes de alto riesgo, sino también para acompañar a quienes están solos y se merecen un abrazo al corazón.

"Aquí no solo sos enfermero, sos psicólogo y escuchas, porque la mayoría tiene una historia de vida muy dura. Hay gente que los han dejado ahí y los han olvidado. Por ahí te dicen que ellos ya no quieren vivir", sostuvo el músico.

Iván es el segundo de cuatro hermanos varones. En su familia también hay músicos y otras profesiones de servicio a la comunidad, pero hasta el momento es el único que se dedica al sector de la salud. En los siguientes videos, te mostramos algunas muestras de cómo canta el joven enfermero que le alegra los días con arte a los abuelos de la residencia Eva Duarte.