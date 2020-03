Denunciaron que un sanjuanino le escupió la cara a una cajera pero el supermercado lo desmiente

En medio de la pandemia del coronavirus, la cajera de un supermercado sanjuanino fue víctima de un desagradable episodio. Según informó Mirna Moral, secretaria General del SEC, en diálogo con radio La Red, un cliente escupió en la cara a la trabajadora porque, según él, se demoraba en atenderlo. Desde el supermercado desmienten la información y aseguran que tras realizar una minuciosa visualización de todo el material de las cámaras de seguridad no encontraron evidencia de que se haya producido un hecho así en las sucursales de San Juan.

El episodio según Moral se registró el pasado fin de semana, en medio de la “avalancha” de sanjuaninos en los supermercados por miedo al desabastecimiento producto de la pandemia que azota a gran parte de la población mundial. “Tenemos entendido que nadie actuó, parece que la seguridad no estaba cerca. Nos tenemos que asegurar que esto no vuelva a pasar” agregó Moral.

"Hemos realizado controles y nos dimos cuenta que los cajeros no tenían guantes, no les habían proporcionado alcohol, no estaba el servicio de vigilancia que habíamos pedido cerca de las cajas. Hay mucha gente y muchas personas desconsideradas están maltratando a los cajeros, lo cual no corresponde porque son empleados que están cumpliendo con su función que es tratar de que no haya desabastecimiento en cada casa", finalizó.

Por su parte, desde la cadena de supermercados emitieron un supermercado. Esto dice:

"Todo el equipo de Libertad está trabajando con compromiso y responsabilidad junto a proveedores y aliados para facilitar a miles de argentinos alimentos y productos de primera necesidad en la emergencia.

Es muy importante que seamos responsables con nuestras acciones y nuestras comunicaciones. No hemos tenido ningún inconveniente en ninguno de los 39 hipermercados, paseos comerciales y tiendas de cercanía que operamos en 9 provincias del país.

Tomamos medidas para garantizar el cuidado de nuestros colaboradores y clientes: horarios especiales para los grupos de riesgo; límites en el acceso para asegurar el espacio adecuado entre todos; demarcación de la distancia entre personas; uso de guantes de látex para todo nuestro personal e instalación de acrílicos separadores para las cajas que estamos completando con velocidad. Instalamos dispensadores de gel antibacterial e intensificamos las medidas de limpieza en todos los puntos de venta, ampliando los procesos de desinfección de carros, canastos, sillas y mesas; y en baños y zonas de tráfico.

Vamos a seguir actuando con máxima responsabilidad para que tengamos acceso a los productos esenciales, en forma segura y eficiente".