¿Por qué los sanjuaninos no aprovecharán las ofertas del Cyber Monday?

Desde el 2 al 4 de noviembre, tendrá lugar el Cyber Monday, un evento virtual donde la mayoría de las empresas ofrecen descuentos exclusivos en sus productos y servicios.

Tiempo de San Juan realizó una encuesta donde le consultó a los sanjuaninos si aprovecharán las ofertas del Cyber Monday. El 63% respondió que no porque no tiene plata. El 25% afirmó no interesarle. Es decir, el 88% sostuvo que no comprará nada en el Cyber Monday.

Mirá los resultados: