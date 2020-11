San Juan apuesta a la ivermectina para luchar contra el coronavirus

San Juan se está dotando de un medicamento que trae buenos resultados en la lucha contra el COVID-19. Se trata de la ivermectina, de la cual en estos días está llegando una importante compra, por 80.000 dosis en comprimidos, que se sumarán a la versión en gotas de la cual se adquirieron 10.000 al inicio de la pandemia. Así lo confirmó este lunes la jefa de Abastecimiento de Salud Pública Provincial, Eliana Baudino.

En diálogo con radio AM 1020, la profesional explicó que este fármaco está en uso en San Juan pese a que no hay una resolución oficial porque es de uso compasivo, que tiene que ver con medicamentos que están en las últimas fases de investigación respecto de una enfermedad particular. Se está usando en pacientes críticos, bajo un protocolo escrito que lo tienen en cada hospital, indicó. La jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, explicó en el reporte del viernes último que la ivermectina se usará siempre en “tratamientos compasivos” y con la autorización de cada paciente.

La ivermectina es una droga antiparasitaria para uso humano y veterinario, y conocida por su uso hace más de 30 años, y cuyos últimos resultados la colocan como una potencial terapia contra el COVID-19, preventiva y también para un estadio temprano de la enfermedad.

En Argentina existe un estudio -hecho por científicos argentinos- que evaluó el efecto de ivermectina sobre la replicación de SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19. Según publicó Infobae, arrojó como resultado que la administración de ivermectina humana a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de síntomas).

Por otro lado, Baudino aseguró que los elementos de protección personal e insumos se distribuyen semanalmente en cada una de las cinco zonas sanitarias en las que se divide la provincia, y que la que más demanda tiene es la Zona Sanitaria V, pero por cuestiones de población. "Abastecimiento cuenta con un stock suficiente y un sistema y trazabilidad impecables", remarcó. "Se trata de trabajar un paso adelante para adquirir todas las drogas y los insumos médicos necesarios para hacer frente a esta pandemia", agregó.