Las confesiones de los famosos sanjuaninos que tuvieron coronavirus

Dentro del ámbito de la cultura, el periodismo y el deporte, hubo varios pacientes que dieron positivos en Covid-19 en San Juan. En la mayoría de los casos lograron recuperarse, en otros están transitando la enfermedad y otros lamentablemente no pudieron luchar contra el virus y terminaron falleciendo dejando una gran tristeza entre familiares, amigos y seguidores por su marcada trayectoria. En todos los que tuvieron la oportunidad de contar el tránsito de la enfermedad hubo una reflexión, que cabe la pena recordar en la siguiente nota:

El martes 20 de octubre el aire de Canal 5 Telesol se paralizó con la noticia de que el conductor de sus segmentos informativos dio positivo de Covid-19. Ese mediodía, Gustavo Toledano confirmaba la enfermedad que sigue causando cientos de contagios a lo largo y a lo ancho de San Juan.

“Mis síntomas fueron un resfrío pero sin mucha mucosidad, también el cuerpo me empezó a doler. Dolores normales, que en este contexto despierta el interés, no he tenido fiebre, diarrea, ni otro malestar, solo cansancio”, dijo en su momento alertando a la comunidad sobre la particularidad que tiene el virus en cada persona.

Carlos "Tuti" García, el famoso vocalista y líder de La Oveja Negra, utilizó su cuenta de Facebook para informar a sus seguidores que contrajo coronavirus. El músico comunicó que se encuentra en buen estado de salud y para cuidar a los sanjuaninos se encuentra cumpliendo con el aislamiento obligatorio.

"Cuídense, esto no es broma. Se están muriendo conocidos, amigos y familiares. Gracias por estar siempre, abrazo cuyano", reflexionó el músico.

Otro cantante que se contagió fue Roberto "El Yeyo" Sosa. Que en su momento habló de la imposibilidad de poder determinar en qué situación se contagió. "Soy muy cuidadoso, respeto mucho el protocolo, el barbijo. No sé dónde, pero me pasó”. Y reflexionó diciendo que "hay que concientizar a la gente sobre la enfermedad, sobre todo por la gente que tiene que salir a trabajar. Hay que tener respeto por los otros y a nosotros mismos”, aconsejó.

También le pasó al periodista radial, Daniel Solar, quien estuvo muy complicado en la terapia intensiva del Hospital Rawson. "Llegué respirando hilos de oxígeno y demasiado débil. Cada minuto, cada hora que lograba superar era un obstáculo más que sorteaba", afirmó sobre la difícil situación.

Luego cuando logró conseguir el alta realizó una reflexión que vale la pena leer:

"Sé que todos están cansados del aislamiento, que la sola idea de no poder almorzar un domingo con la familia duele, que no poder ver a tus amigos es un embole y que las ganas de poder hacer cosas libremente nos está superando. Pero esto no es joda.

Hoy mi papá (después de mil llamados, contactos y movidas super estresantes) fue internado por COVID 19. Tiene complicaciones y necesitaba con urgencia internación. No saben lo que duele no poder estar ahí con el y acompañarlo para su tranquilidad. El sistema de salud de la provincia está colapsado, las obras sociales no saben o no quieren atender reclamos con celeridad y los médicos no se pueden clonar!!!!

Es un bajón no poder festejar un baby shower, no poder hacer el viaje que se habia planificado, suspender un casamiento y mil cosas más.

Pero más triste es la incertidumbre de si tú familiar va a poder conseguir una cama en un hospital, pensar que todo va a estar bien porque los médicos están descansados o que los recursos del estado van a ser suficientes para todos los que lo necesiten.

No pido volver a fase 1 y que la gente no pueda laburar, pero si que tomenos dimensión que quizás ciertas cosas se pueden postergar para poder disfrutar de otras".

El padre Rómulo Cámpora, párroco de la Parroquia Santo Domingo en el departamento Iglesia y uno de los curas más conocido de San Juan, también contrajo coronavirus.

En el Club Atlético San Martín también hubo varios contagios. el primer caso fue del defensor Francisco Álvarez, al que se le sumaron cuatro contagiados más (tres jugadores y un auxiliar) según informó a fines de octubre la institución de Concepción.

Uno de esos positivos fue el jugador Francisco Mattia que habló de sus 14 días con coronavirus sin sobresaltos por su condición física de deportista.

El árbitro sanjuanino de AFA Emanuel Ejarque (35 años) dio positivo de coronavirus. Había viajado a Buenos Aires para hacer un curso del VAR, cuando estaba por regresar a San Juan, le informaron que su padre estaba muy grave (padecía cáncer de páncreas) y desvió su rumbo a San Luis. Llegó para despedir a su padre que ya había fallecido y en 48 horas se hizo otro hisopado, el que traía de Bs. As. se la había vencido, y ahí saltó que tenía coronavirus.

El periodista sanjuanino Mario Pereyra, una de las grandes leyendas de la radio de Córdoba y una figura preponderante en la radiofonía nacional, murió en la madrugada del domingo a los 77 años, después de no haberse podido recuperar del contagio de coronavirus. En este caso hay que hacer una salvedad, porque Pereyra había militado contra la cuarentena desde Cadena 3. "Estamos en la cárcel", dijo a comienzos de abril. "A los adultos mayores, ¿los estamos cuidando o matando?", se preguntó.

Fue más lejos en septiembre, cuando aseguró que "estamos bajo una dictadura", en relación a medidas como el toque de queda en Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Rosario. "Desde las 7 de la tarde no podés salir a la calle. Ni Pinochet hacía eso, pobrecito Pinochet”, manifestó al aire, lo que le valió el repudio del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren) por haber banalizado al dictador chileno.

También murió el conocido dirigente del fútbol local y empleado bancario que estaba internado en la terapia del hospital por coronavirus. Se trata de Juan Carlos Alaniz, quien luego de haber estado luchando por su vida durante más de un mes, falleció producto del virus.