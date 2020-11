Las zonas grises donde la escuela sanjuanina no pudo llegar este año

No es novedad que la pandemia tomó por sorpresa a todos los ámbitos de la vida y obligó a replantear la forma de trabajar, estudiar y relacionarse en general en un contexto de aislamiento social. Así por primera vez en la historia, las escuelas permanecieron cerradas y tuvieron que repensar la manera de vincularse entre estudiantes, maestros y padres.

Y no solo fueron los contenidos los que tuvieron que readaptarse con guías en PDF o en papel, padres convertidos maestros, mensajes de WhatsApp a todas horas, y todo tipo de medios que se pusieron a disposición para romper la barrera del aislamiento y en otros casos la brecha digital.

El contexto inmediato la Educación orientó todas sus fuerzas en la necesidad de poder llevar los contenidos a todos por igual, pero de lado quedó el rol social que tiene la escuela hoy en día. Porque además de enseñar contenidos, la escuela en la actualidad se han convertido en un espacio de socialización e integración de gran importancia, que solo queda en un segundo lugar después de la familia.

Como así también es el sitio donde muchas veces se descubren diferentes problemáticas sociales con la detección temprana de maltrato y violencia de distintas índoles. Estos sistemas han sido sumamente importantes para accionar sobre problemas dentro y fuera del aula, y así evitar que se generen complicaciones más graves como la deserción escolar y el ingreso al ámbito delictivo.

La responsable de Gabinetes Interdisciplinarios del Ministerio de Educación de San Juan, Mónica Gutiérrez, habló sobre esas "zonas grises" a la cual la escuela no pudo acceder este año y dijo que "al no haber presencialidad hay cosas que permanecen en secreto y que resultan muy difíciles de detectar para intervenir". Y agregó que "hemos puesto en consideración muchas estrategias, pero no hemos tenido buenos resultados en la detección de problemáticas familiares, la verdad es que es muy difícil poder trabajar en este sentido sin la presencialidad y todo permanece en secreto", advirtió.

Una de esas acciones que el Ministerio de Educación de San Juan puso en funcionamiento fueron las encuestas socioemocionales que permite conocer cómo vienen transitando los estudiantes el proceso de aprendizaje en un contexto particular. Pero no está contemplado en este procedimiento la detección de distintas vulnerabilidades que puedan sufrir los chicos en sus casas. Y si bien, "los resultados de las encuestas en general muestran que las emociones que primaron fueron la alegría y el aburrimiento, también hemos recibido muchas consultas de padres y maestros que han notado la presencia de emociones que se volvieron patológicas por el contexto de aislamiento de la pandemia", aseguró Gutiérrez a este diario.

Fuentes judiciales aseguraron a Tiempo de San Juan que desde marzo a octubre de este año, el Centro judicial de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (ANIVI) registró la cantidad de 335 denuncias de abuso sexual contra menores en la provincia de San Juan. En tanto que el año pasado, en el mismo periodo de tiempo, hubo un total de 482 denuncias de similares características. Lo que hace un total de 147 menos denuncias que el año pasado. Para los profesionales que trabajan en ese sector de la Justicia esto no significa que se dieron menos abusos, sino que en muchos casos no lograron romper las barrera del anonimato. Algo similar a lo que viene sucediendo en los establecimientos educativos de la provincia, que de momento, no han podido detectar este tipo de situaciones, ni informar con números concretos la problemática que existe según comentaron fuentes del Ministerio de Educación.

Otro dato

En la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia también se registraron menos denuncias si se compara el periodo de marzo a julio de este año con el año anterior. En el 102 recibieron 923 llamadas este año y en el mismo período del 2019 fueron 1.263 las que recibió esta línea gratuita dependiente. Marcando un clara dificultad que se da en muchos hogares sanjuaninos con distintas vulnerabilidades que no pueden darse a conocer por el mismo contexto de convivencia.

Dónde denunciar casos de abuso

El Centro ANIVI recibe denuncias las 24 horas de los 365 días del año tanto en su sede ubicada en avenida Córdoba 456 Este de Capital, como en los teléfonos 4275314 o 4275493.

En caso de suma urgencia llamar al 911.