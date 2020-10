San Juan comprará masivamente de los nuevos test de antígenos: ¿Cuántos y cómo funcionan?

Tras probar su utilidad ya que su aparición es reciente, el Ministerio de Salud Pública de San Juan prepara una compra masiva de test de antígenos. Según confirmó a Tiempo de San Juan el secretario administrativo de la repartición, Guillermo Benelbaz, se adquirirán en lo próximos días por lo menos 30.000 de estos test, que presentan grandes ventajas en la detección del coronavirus.

Según el funcionario, a la provincia llegaron desde Nación alrededor de 2.500 de estos test que fueron sometidos a pruebas en el sistema sanitario local, que han convencido para hacer la inversión. Por eso, se prevé activar una compra directa multioferente que permitirá competencia de precios, sabiendo que hay stock en el mercado pero varios distribuidores de este producto que es importado. Cada test está valuado en promedio en unos $700 con lo que la inversión mínima será de unos 21 millones de pesos.

Benelbaz dijo a Tiempo de San Juan que comprarán al menos 30.000 de estos test pero que evalúan dotarse de muchos más en la misma operación, dado que con esa cantidad les alcanzaría para llegar a diciembre con los testeos y quieren evitar ir a golpear puertas en enero, cuando se hace más complicado. La compra es compleja también porque queda "en medio" de dos presupuestos anuales.

El test que se adquirirá funciona de forma similar a los de embarazo: la muestra se diluye y se deposita en un cartucho con una tira reactiva que marca con líneas si la persona es positivo, negativo o inválido. Esto es de destacar ya que hay varios tipos de test relacionados con el coronavirus y dentro del novedoso de antígenos también hay modalidades. Una de ellas es el NeoKit de producción nacional que se basa en la reacción por color de una sustancia y cuyo resultado depende de la interpretación del técnico que lo opera, por lo que para evitar posibles malosentendidos se optó por la versión de "las rayitas", según aclaró Benelbaz.

Esta compra tiene implicancias complejas ya que Salud Pública deberá reorganizar su estrategia en la lucha contra el COVID-19 en virtud de los nuevos insumos. Esto, porque rediseña la toma de decisiones que se verá agilizada, ya que el diagnóstico es sustancialmente más rápido que el del test PCR que hace el laboratorio del Hospital Rawson. Además, este test de antígenos presenta un protocolo de uso más restringido ya que se practica en sintomáticos dentro de los 7 días de presentar síntomas.

Los tres tipos de test que se usan en San Juan

En San Juan ya se han usado los tres tipos de test que recorren el mundo, en busca del coronavirus pero todos tienen sus particularidades y uso específico.

-El PCR:

Se practica con hisopados nasofaringeos. Hace copias del material genético y detecta las secuencias que caracterizan a un virus, las amplifica y las hace visibles. Permite detectar presencia del virus en la muestra leyendo su ARN. Cuando la muestra llega al laboratorio, se inactiva el virus (proceso que supone entre 10 y 15 minutos), se extrae el material genético (mínimo otros 20-30 minutos) y se procesa en la máquina, durante al menos dos horas en una máquina que se llama termociclador con sistema real time. En total el proceso supone un mínimo de seis horas hasta obtener el resultado. Este test es el que se usa actualmente para confirmar si una persona tiene coronavirus y se hace en el laboratorio del Hospital Rawson dentro de la campaña oficial. Al principio de la pandemia solo los hacía el Instituto Malbrán en Buenos Aires, que luego certificó al nosocomio local para descentralizar los testeos. Ahora, el Gobierno local ha permitido que algunos laboratorios privados provinciales realicen el test PCR para los que quieran pagarlo y necesiten para efectuar algún trámite.

-Los serológicos, llamados también test rápidos:

Estos exámenes detectan la presencia de anticuerpos (proteínas producidas por el sistema inmunológico para atacar a los virus y a las bacterias) generados por el organismo del paciente ante la infección por COVID-19. El test puede hacerse a partir de una sola gota de sangre, no necesita equipamiento y funciona como una tira reactiva que muestra el resultado entre 10 y 15 minutos. Estas pruebas detectan dos anticuerpos (IgM, el primero que genera el cuerpo para combatir una infección, y también IgG, el más abundante y mas tardío), pero NO se usan para diagnosticar el coronavirus sino para investigación epidemiológica. Esto último, porque esta prueba tiene la ventaja de su facilidad, pero la desventaja de que no muestra claramente si en ese momento una persona tiene la infección, como sí hace el PCR. Los test rápidos se han estado usando en San Juan en los rastrillajes en los barrios o en las campañas especiales como la de la Peatonal, y si dan positivos se debe hacer un PCR para confirmar el diagnósitico.

-Test de antígenos:

Estos son los que planea adquirir ahora el Gobierno de San Juan. Estos nuevos test, comprados en China y Corea del Sur, detectan antígenos (unas proteínas presentes en la superficie del virus) en muestras tomadas de la zona nasofaríngea, mediante hisopado. El test funciona de forma similar a los de embarazo: la muestra se diluye y se deposita en un cartucho -también llamado cassette- con una tira reactiva que marca con líneas si es positivo, negativo o inválido. Si sale positivo el paciente ya puede ser clasificado como tal, aunque eso dependerá de la estrategia sanitaria que determine Salud Pública. La ventaja que presenta es un diagnóstico fiable de la enfermedad en sólo 45 minutos y la no necesidad de trasladar la muestra al laboratorio para conocer el resultado. Por otro lado, un resultado más rápido permite decisiones más ágiles en la carrera para ganarle al coronavirus.