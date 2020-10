En qué dos situaciones van a pedir permisos de circulación: mirá como se tramitan

Frente a la escalada de contagios en la provincia y ante el primer fin de semana con turismo interno, las autoridades del Gobierno de San Juan definieron desplegar un operativo policial en todo el territorio local con controles en la principales arterias con acceso a la ciudad, en las grandes vías de los departamentos del Gran San Juan como así también en los ingresos a los distritos alejados.

En ese marco, el secretario de Seguridad Carlos Munisaga detalló en conferencia de prensa que sólo en dos situaciones los efectivos policiales requerirán el permiso de circulación: le pedirán la autorización a quienes viajen y aprovechen del turismo interno y a los sanjuaninos que realicen actividades físicas.

Los interesados deberán ingresar a sitio web del Ministerio de Gobierno para obtener los permisos de circulación, el Portal Único de Solicitud de Permisos COVID-19.

Desde la mañana de este viernes, los diversos controles se pudieron observar de bajo de los puentes de la Av. Circunvalación, en Av. Ignacio de la Roza y Av. España.

Con 500 uniformados en las calles, lo que se pretende es concientizar a la población en el cuidado sanitario y en la prevención de contagios. "Vamos a recurrir a la responsabilidad de todos, porque de esto se sale si los ciudadanos respetan las medidas de prevención. La función que vamos a tomar es la de intensificar el control de normas de cuidado", sostuvo.

El funcionario aclaró que no van a requerir permisos de actividades habilitadas, sólo en los dos casos nombrados anteriormente que encierran al deporte y el turismo. "Además de controlar la seguridad vehicular, se va a instruir y reeducar a la comunidad con el tema de los cuidado", señaló.

Para el despliegue, no sólo habrá miembros de la Policía sino también inspectores municipales de los departamentos con mayor circulación.

Frente a irregularidades o el incumplimiento de las normas sanitarias, Munisaga alentó a los sanjuaninos a dar aviso al 911. "Lo que se busca es que se puedan evitar eventos que no están permitidos, como fiestas y demás cuestiones no autorizadas. No hay sistema sanitario que aguante si nos relajamos y circulamos sin tomar los recaudos necesarios", concluyó.