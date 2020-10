“Athropos”: el boom de las tiendas virtuales de libros en San Juan

Con el inicio del Aislamiento social, preventivo y obligatorio muchos se convirtieron en chefs, cinéfilos, deportistas, y una de las actividades que más se repopularizó, sobre todo entre los jóvenes, fue la lectura. Con las librerías cerradas, un rubro que vivía casi en las sombras tomó fuerza y tuvo un boom: las tiendas virtuales de libros nuevos y usados.

Basilio, fundador de Athropos Libros, invitó a Tiempo de San Juan a su depósito. Su casa particular, la cual está repleta a más no poder de libros de toda clase y época. Un recorrido literario distribuido en mesas, incontables bibilotecas, y hasta un sillón. Todo cuidadosamente categorizado. Se maneja a través de sus cuentas de Facebook o Instagram (LINK), donde se hacen sugerencias casi a diario o whatsapp. Hace envíos a domicilio o si no estás decidido podés ir a su depósito y ver qué querés llevar. También tiene presencia en ferias como El Paseo de las Palmeras los sábados y domingo, donde capta a varios de sus clientes más fieles.

La diferencia con los grandes centros comerciales o cadenas literarias, que cuentan con infraestructura, empleados, lugar físico, grandes vidrieras con las últimas novedades expuestas es la atención personalizada de Athropos, única. “Además de vendedores somos lectores, muy lectores. Tenemos una especie de asesoramiento, podemos sugerir y personalizar el perfil de la persona que lee”, dice Basilio.

Viendo el vaso medio lleno, una de las cosas positivas que trajo la pandemia fue el resurgimiento de la lectura. “La gente tuvo que recurrir a la lectura como un medio de esparcimiento. En nuestro rubro se notó una evolución importante”, cuenta El Griego.

En cuanto a su clientela, es una sorpresa agradable. “Hay un auge importante en la franja de 20 a 40 y pico. Uno podría pensar que los millennian han dejado de leer, pero esto no es así, es nuestro público fuerte.”, asegura. Los adultos mayores son otro tema, no suelen manejar redes sociales, el principal medio de comunicación de estas tiendas y ante los riesgos del Covid-19, son reacios a asistir a ferias.

Es importante destacar y que se conozca este rubro. “Nosotros siempre decimos que queremos cumplir un rol social. Este rol también tiene que ver con el nivel de accesibilidad y la diferencia de precios”, explica Basilio. En la post pandemia, el emprendedor literario desea que el boom continúe ya que es una evolución a nivel cultural que puede rendir muchísimo.

Cuando se topó con Borges por casualidad

Al finalizar la entrevista Basilio Politis contó una increíble anécdota, en la que se encontró de casualidad con un antiguo libro firmado por el mismísimo Jorge Luis Borges.

“Allá por el 2011 tuve la inquietud de empezar a estudiar el idioma alemán. Para estimularme dije: Voy a comprarme algún libro en alemán. Busqué en mercadolibre y compre un libro de Franz Kafka, Amerika. Una edición muy bonita de 1937, en idioma original, tapa dura, en buen estado y a un precio muy accesible".

"Fui a comprarlo en una casa particular de Palermo, me lo llevé a mi casa y cuando lo empiezo a mirar, en la última página tenía una serie de apuntes en letra muy chiquitita en alemán y decía: Jorge Luis Borges, 1937, y el signito de la T invertida que lo caracterizaba", agregó.

Luego, prosiguió: "Me puse a investigar a ver si realmente se trataba de un manuscrito de Jorge Luis Borges y realmente se trataba de eso. Investigué con Victor Aisenman, el máximo especialista de Borges en Argentina. Me aseguró que se trataba de un libro que había pertenecido a Borges con el cual había estudiado a Kafka, lo cual le daba un valor importantísimo. No es que era un libro firmado por Borges sino que era un libro con el cual había trabajado".

"Averigüé su valor y me puse a venderlo. Lo publiqué en mercadolibre al valor sugerido. Desde Estados Unidos, Alberto Manguel, escritor e intelectual argentino quien era en aquel momento el director de la Biblioteca Nacional Argentina, pidió que la Biblioteca adquiriera el libro inmediatamente".

"Desde la biblioteca se contactaron conmigo y hoy forma parte del tesoro de la Biblioteca Nacional, forma parte también de los estudios que en ese momento se encontraban realizando Germán Álvarez y Laura Rossatto respecto a los manuscritos que Borges había dejado en un montón de libros. Se encargaron de hacer una investigación muy interesante al respecto”, contó Basilio, emocionado y orgulloso ante semejante descubrimiento.

Mirá la foto.

Facebook:

https://www.facebook.com/Athropos-Libros-501248986722184/

Instagram:

https://www.instagram.com/libros_athropos/?igshid=10q6xw3imjfys