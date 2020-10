¿Qué es de la vida de una de las artistas que realizó el mural más grande de la provincia?

Mercedes es artista visual, muralista, ilustradora y tatuadora y hace dos años junto a Matías Ruarte y Marcos días crearon el mural más alto de la provincia el cual tiene 28 metros de alto y 7 de ancho, fue en el marco del “Maaanso Encuentro” de muralistas. Está ubicado en una de las intersecciones más transitadas de la Ciudad de San Juan, Ignacio de la Roza y Alem. El mural muestra una figura humana sujetando dos bombitas de agua haciendo alusión al calor sanjuanino. Tiempo de San Juan se comunicó con ella para que nos cuente su experiencia y en que anda.

En cuanto a la realización del mural dijo que fue una experiencia muy emocionante y que además era su primera experiencia subida a una grua. “Estábamos sostenidos por arneses que mantenían tensados unos expertos en rescate de alta montaña que estaban en la terraza del edificio, siempre comunicados con nosotros a través de un handy. Con éste también hablábamos con el conductor de la grúa para indicarle las coordenadas para pintar. Fue una experiencia única.”, cuenta Merce recordando esos 8 días de trabajo en altura.

Ya no hay sanjuanino que no conozca el mural y para Merce esto generó repercusiones positivas. Le generó mucha publicidad y antecedentes para su carrera como artista. Asegura que es uno de los trabajos más importantes que realizó y siempre lo toma como referencia cuando habla de sus trabajos. “Una vez hice un mural para una escuela y una nena me pidió un autógrafo”, le cuenta a Tiempo de San Juan, entre risas.

Sin embargo la muralista no considera éste su mejor trabajo. Según ella su obra favorita es un mural realizado en Chimbas en el Maaanso Encuentro 2018. Es un mural realizado en la calle Salta, en una esquina donde se aprecia un retrato de María Sabina, una curandera de México. “Tiene un significado muy profundo para mí y siento que define mi estilo actual que aplico en las pinturas.”, explica Merce.

La pandemia

Al llegar la pandemia el rubro del arte y la cultura fue uno de los más afectados. Al no considerarse esencial y al depender casi por completo del público, muchos artistas terminaron incluso dedicándose a otros rubros o vendiendo sus caros equipos o insumos para subsistir.

“Como muralista y tatuadora tuve muchas trabas con respecto a la pandemia, básicamente no tenía trabajo, así que realicé algunas ilustraciones digitales para poder subsistir.”, dice Merce. “De igual manera pude retomar la pintura en bastidor que había abandonado hacía tiempo. Una oportunidad para crear, tener un momento de introspección y tranquilidad.”

Próximas presentaciones

Este 6 de noviembre Merce estará pintando murales en vivo en el Museo Franklin Rawson junto a dos artistas más, Lucas Sepúlveda y Matías Ruarte, en el marco de la celebración de La Noche del Dibujo.