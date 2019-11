Tras el papelón de Nación por el aborto no punible: ¿cómo se aplica en San Juan?

En las últimas horas, el Gobierno Nacional protagonizó un verdadero papelón tras la publicación en el Boletín Oficial de un protocolo para la aplicación del aborto no punible, que luego fue revocado por el mismo presidente Mauricio Macri porque no fue consultado.

La contradicción en sí generó un revuelo a nivel político y despertó los interrogantes sobre qué sucede en San Juan: cómo se adapta la ley y qué alcance tiene en el territorio, con dos casos recientes que pusieron el tema sobre la mesa. Uno sucedió a fines de agosto y tuvo como protagonista a una nena de 11 años que fue violada por su padrastro, mientras que el otro se conoció en octubre y tuvo en el centro de las miradas a una criatura de 12 años, abusada por un vecino. Ambos casos se dieron en el Médano de Oro, en Rawson, y fueron denunciados en el Centro ANIVI, donde las menores contaron el calvario por el que atravesaron y luego las pericias físicas lo confirmaron. Antes fueron sometidas al aborto no punible.

Si bien en la provincia no existe un protocolo hospitalario para que se ejecuten abortos no punibles, ya que no adhirió al fallo FAL de la Corte Suprema que ordena la creación de un manual para una concreta atención, sí se enmarca en el Protocolo ILE (Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación para estandarizar prácticas y garantizar el acceso del derecho).

En ese contexto, hubo tres casos en el último año y medio, dos de ellos ocurrieron este 2019, que activaron un funcionamiento que se repitió y que involucró no sólo a Salud Pública sino también a otros estamentos del Estado.

Cómo se aplica en San Juan

En estas situaciones de violación a una menor, el Estado sanjuanino interviene con los parámetros de la ILE y con Salud Pública. Luego, para ofrecer justicia a la víctima y para brindar contención, el Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Humano y de Educación actúan.

Los lineamientos de ILE:

No se necesita denuncia ni autorización policial o judicial. Sólo la certificación de la causa por un profesional de la salud y, en los casos de violación, una declaración jurada.

Las víctimas de violencia sexual deben recibir asistencia.

Se debe brindar información sobre las alternativas de atención y procedimientos disponibles.

Se debe respetar la privacidad y garantizar la confidencialidad.

Se debe sancionar administrativa y/o penalmente por demoras en la atención, brindar información falsa o negarse a realizar la interrupción del embarazo.

El profesional objetor de conciencia debe notificar su voluntad por escrito y derivar a otro profesional que garantice su realización. En caso de emergencia, deberá realizarlo.

A partir de los 13 años una persona puede decidir por sí misma respecto de tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.

Hasta los 13 años se debe prestar consentimiento con la asistencia de madres, padres o representantes legales.

Si una persona con discapacidad requiere asistencia para la toma de decisiones, debe asegurarse apoyo e información comprensible.

Se debe ofrecer información válida y confiable sobre aborto seguro.

Se debe recibir atención médica después de una interrupción del embarazo, haya sido legal o ilegal.

Como lo detalló Tiempo de San Juan en un informe sobre cómo volver a ser niñas tras el horror, después de ser violadas, quedar embarazadas y luego ser sometidas a un aborto legal (la solución a su tormento), a través de una Asesora de Menores, de un equipo de profesionales de los hospitales públicos y de los asistentes sociales de la Dirección de la Niñez, las víctimas son abordas antes y después de la intervención quirúrgica.

"Tras los pocos casos que se han dado, se ha procedido con mucha articulación atendiendo a la complejidad del tema. Primero se coordina la cuestión legal que corresponde, por eso la intervención de la Asesora de Menores, y luego participan las reparticiones públicas para la contención y atención terapéutica, por lo que la responsabilidad se divide pues ninguna parte se hace cargo de todo", explica el titular de Niñez Marcelo Bartolomé.

El caso que fue un escándalo

En agosto de 2018, el tema se instaló en San Juan después de que una niña de 14 años con retraso madurativo fuera abusada por el jefe de sus padres, cuando la dejaban sola para ir a trabajar en una finca. Por ese caso, Marcelo Villalobos Solíz, de 33 años, fue condenado en un juicio abreviado a 6 años de cárcel y luego fue deportado a Bolivia.

Dos médicos y una abogada 'provida' entraron en escena e intentaron convencer a la damnificada y a su madre de continuar con el curso del embarazo, a pesar de que la ley la asistía. No sólo mantuvieron contacto con la menor sino también le hicieron hasta una ecografía para mostrarle la vida que llevaba adentro, violando el derecho a la intimidad, por lo que fueron denunciados e investigados por la Justicia.

La guía que no pudo ser y la Ley de 1921

Lo que pretendía la resolución, a grandes rasgos, era unificar criterios, dado que depende del lugar del país donde se esté es cómo el aborto no punible se aplica. Por ejemplo San Juan difiere de Buenos Aires y Chubut en algunos aspectos.

La ley específicamente dice que el aborto es un delito, excepto cuando esta´contemplado en las casuales de no punibilidad. En su Artículo 86, el Código Penal establece las circunstancias para considerar un aborto no punible:

"1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto".

Ciertos términos como 'idiota' dan cuenta de la antigüedad que representa la legislación que fue creada en 1921 y que hasta hoy, provincias como la nuestra la siguen usando.