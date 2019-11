Las perlitas que dejó la noche de los helados en San juan

La noche de los helados es un evento único para muchos sanjuaninos que son apasionados por las exquisiteces y la variedad de las cremas heladas. El pasado jueves las empresas más conocidas de helados, inclusive aquellas artesanales que tienen un costo mayor, vendían un cuarto o medio kilo a mitad de precio. Un helado que estaba en 180 pesos, se vendía a la mitad y esa fue la razón por la cual muchas sucursales se vieron agolpadas por gente de distintos sectores sociales que sin lugar a dudas no querían perderse la promos.

Pero más allá de eso, ¿Cuántos kilos se vendieron? ¿Cuáles fueron los sabores más elegidos? ¿Hubo pedidos insólitos? Para todas esas preguntas, fueron los dueños y responsables de dos de las heladerías más conocidas de San Juan las que dieron la respuesta.

Según Andres Balmaceda, propietario de una sucursal heladería Del Parque, “en total se vendieron 5300 kilos de helado en nuestras 14 sucursales y más o menos recibimos a 3000 personas durante toda la noche” sostuvo para Tiempo de San Juan.

Otro de los casos donde más gente hubo fue sin lugar a dudas Portho Gelatto, que al igual que muchas heladerías no tuvo descanso a la hora de vender el producto artesanal. Según sostuvo Fernando Nieto, uno de los propietarios de la heladería que cuenta con 14 sucursales en San Juan, “en Portho vendimos más de 5000 kilos de helado y recibimos a unas 20 mil personas durante toda la noche, algo que sin lugar a dudas superó todas nuestras expectativas” afirmó.

En relación al año pasado, desde ambas empresas afirmaron que se vendió más helado que en la edición anterior. También se animaron a contar algunas perlitas que dejó la noche de los helados. Los sabores más elegidos fueron el chocolate, el dulce de leche en todas sus variedades y las cremas de tipo tramontana, tiramisú y algunas frutadas como cereza, frutilla y el clásico limón. Y como todos saben, no había límites para llevarse una cantidad de helados establecidas, o dicho en términos económicos no existía un cepo al placer. Es por eso que en promedio la gente llevó entre 6 a 8 potes por persona. Pero como siempre existen los distintos, hubo casos donde los fanáticos del helado “llegaron a llevarse 46 potes de ¼ para disfrutar en el año, no había forma de hacer que se llevaran todo porque en algunos casos venían personas solas que claramente necesitaban ayuda para llevarse tanto helado” sostuvo Nieto de Portho entre risas.

Otra de las cuestiones que dejó en claro la noche de los helados es un aspecto netamente económico que responde a la tendencia del consumo. La gente que recurre a heladerías donde el cuarto cuesta habitualmente 180 pesos responde a un nivel económico muchos más elevado de lo que se presenció anoche en varias heladerías. Lo afirman los mismos dueños de las sucursales como Fernando Nieto de Portho Gelatto, quien sostuvo que “anoche se incrementó la cantidad de gente que no consume helado artesanal de manera habitual”.

Desde niños emocionados a largas colas de señoras que se iban comiendo un cuartito de helado en el auto hasta llegar a su hogar con varios potes más, todos los casos, eran fiel reflejo de la situación económica donde el poder adquisitivo ha disminuido radicalmente, y estas oportunidades demuestran cómo la gente tiene que resignar un gustito para disfrutarlo aunque sea una vez al año.